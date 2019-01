I n seinem tiefsten Herzen ist der n seinem tiefsten Herzen ist der Berlingo ja – trotz moderner Multimediaversorgung und originellem Panoramadach inklusive Ablagemodul wie im Reisebus – ein deftiges Nutzfahrzeug . Viel Platz innen, das Geräuschniveau Marke "knisternd speziell", die Sitzposition leicht aufgebockt. Zu so einem kleinen Laster passt ein Diesel dann doch eigentlich optimal, oder? Sagen wir so: Der Benziner steht dem Alleskönner besser.

Mit dem Benziner kommt Ruhe und Harmonie in den Berlingo

Klare Sache: Mit dem Benziner läuft der Berlingo leiser und spritziger – da kann der Diesel einpacken. Weil der PureTech-110-Dreizylinder trotz Drehmomentnachteil sehr tapfer an dem stattlichen Kasten herumzerrt. Außerdem arbeitet der 1. 2er weicher, verbrennt seinen Sprit leiser. Der Dreizylinder überträgt seine eher feinen Vibrationen viel dezenter auf die voluminösen Klangkörper der vertikalen Blechkiste als der härter nagelnde 1.5 des HDi 100. Unter Last, im Stand, bei seichter Fahrt mit untertourigem Drehzahlniveau – der Diesel rumort im Grunde in jeder Lebenslage prägnant. Außerdem stört die aufbrausende Leistungsentfaltung (250 Newtonmeter Drehmoment ab 1750 Touren) den eleganten Fahrfluss. Der erste Gang ist ruck, zuck abgehakt, schon muss der Turbolader neuen Anlauf für das nächste schmale Fenster der Kraftentfaltung nehmen. Der Benziner lässt sich hier länger "ziehen". Das fühlt sich vor allem in den drei unteren Gängen in der Stadt harmonischer aneinandergereiht und somit schlicht angenehmer an.

Gleichzeitig wirkt der 110 PureTech durch sein Sechsganggetriebe spritziger, die immerhin acht zusätzlichen PS kann er auch in der Praxis in bessere Fahrleistungen ummünzen. Auch das Kostenkapitel geht an den 110er: In der Gesamtbilanz ist er "nur" einen Cent pro Kilometer teurer als der HDi. Heißt im Umkehrschluss: Nur wer ganz spitz rechnet und die objektiven Nachteile des HDi ausblendet, fährt mit dem Dieselmotor besser. Nebenbei muss er dabei fast 13.000 Kilometer pro Jahr zurücklegen.