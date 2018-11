Citroën C4 Cactus: Gebrauchtwagen-Test

W ie besonders der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Citroën C4 Cactus ie besonders der Citroën C4 Cactus ist, merken Fotograf Christian und ich, als wir aus einem Supermarkt in Heiligenhafen kommen und zwei Rentner mit den Händen in die Türen des gelben Testwagens drücken. Während andere scheinbar polarisierende Neuerscheinungen schon nach einem halben Jahr verblüht sind, spaltet der Cactus mit seinen seitlichen Airbumps, die Crashs bis drei km/h absorbieren sollen, selbst vier Jahre nach Einführung die Gemüter. Andererseits kann es auch an den hierzulande eher dürftigen Verkaufszahlen liegen, dass man sich an dem kleinen Individualisten noch nicht sattgesehen hat. Während der im spanischen Werk Villaverde montierte Crossover im restlichen Westeuropa guten Absatz findet, scheint sein Minimalismuskonzept bei der teutonischen Klientel weniger zu fruchten.

Viele Kleinigkeiten nerven im Alltag

Gemütlich oder einfach schrecklich? Die watte­weichen Sitze spalten die Gemüter. Technische Daten: Citroën C4 Cactus 82 Feel Motor Dreizylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1199 cm³ Leistung 60 kW (82 PS) bei 5750/min Drehmoment 118 Nm bei 2750/min Höchstgeschwindigkeit 169 km/h 0–100 km/h 12,9 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4157/1729/1490 mm Kofferraumvolumen 358-1170 l Leergewicht/Zuladung 1040/535 kg Schlaufen in den Türen, die betont einfachen Kunststoffe und die hinteren Fenster, die sich nur ausstellen, aber nicht versenken lassen, können noch als sympathische Schrulligkeiten durchgehen. Die bandscheibengefährdend hohe Ladekante, die nur in einem Stück umklappbare Rücksitzbank und eine einzige, funzelige Innenraumleuchte vorn nerven dagegen im Alltag. Auch das Zentraldisplay, über das unter anderem die gesamte Klimaeinstellung läuft, ist umständlich. Wer möchte sich durch mehrere Menüs quälen, nur um es etwas wärmer zu haben? Im Dauertest über 100.000 Kilometer bei AUTO BILD zog sich das System mit vielen Aufhängern den Unmut vieler Kollegen zu. Hier wäre weniger mehr. Das gilt beim Motor nicht. Das 75-­PS-­Basisaggregat ist nur was für Puristen mit Zeit. Die 82­-PS­-Version tritt deutlich wacher an. Fahrspaß gibt's aber nur mit dem 110-­PS-­Turbo, der dank üppiger 205 Newtonmeter auch mal das Zurückschalten erübrigt. Die Diesel sind ein Fall für Vielfahrer.

Der Cactus wächst ans Herz