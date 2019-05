Wären Sie gerne mal auf einer eleganten Geburtstagsparty mit französischem Charme zu Gast? Dann haben wir das Richtige für Sie: Anlässlich des 100-jährigen Markenjubiläums von Citroën laden wir Sie zu einem mehrtägigen Erlebnistrip ein.

Redaktionbesuch: Schauen Sie den Kollegen über die Schulter und stellen Sie der Chefredaktion Fragen.

Die Tour startet am 3. Juli in Hamburg. Hier treffen Sie und Ihre Begleitung weitere AUTO BILD-Leserpaare und besuchen uns in der Redaktion. Sie können nicht nur den Testkollegen bei der Arbeit über die Schulter schauen, sondern haben auch die Gelegenheit, der Chefredaktion Löcher in den Bauch zu fragen. Bei einem fränzösischen Abendessen lassen wir den ersten Tag mit heißen Benzingesprächen ausklingen, bevor es am dann am nächsten Morgen für alle auf die Straße geht.