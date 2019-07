Los geht's in der AUTO BILD-Redaktion in Hamburg mit einer Fragestunde mit der Chefredaktion.

neben ganz viel gu­tem Essen und dem typisch frankophilen Lebensgefühl, dass die Acht auch noch den neuesten Spross der Marke ganz genau kennenlernen dürfen. Denn an drei gemeinsamen Tagen geht es mit dem C5 Aircross von Hamburg zum großen Frankreichfest nach Düsseldorf. Bei einem AUTO BILD-­Redaktionsbe­ such am ersten Tag der Geburtstagstour, machen wir unsere Lesertester ertsmal fit für den Roadtrip von der Elbe an den Rhein. Auf den rund 400 Ki­ lometern sollen sie dem Kompakt-­SUV nämlich genau auf den Zahn fühlen. Nach dem Rundgang durch die Schreibstube und einer Fragestunde mit der Chefredaktion, er­ klärt Test­-Redakteur Gerald Czajka ihnen­ worauf es bei unseren Tests ankommt. "Es ist toll, einen so detailier­ ten Blick hinter die AUTO BILD-Kulissen zu werfen", sagt Florian Rosenbaum (28) aus Steinwiesen.