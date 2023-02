Bayern München und Borussia Dortmund haben mit ihren 1:0-Siegen gegen Paris Saint-Germain beziehungsweise FC Chelsea vorgelegt. Nun greift mit Eintracht Frankfurt am 21. Februar die dritte deutsche Mannschaft im Achtelfinale der Champions League ins Geschehen ein. Die Hessen erwarten um 21.00 Uhr den SSC Neapel zum Hinspiel im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Live ist das im deutschen TV nur beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video zu sehen.

Achtelfinal-Rückspiele live im Stream ab 7. März

Eine Woche später geht es dann schon mit den Rückspielen weiter. Für Bayern München wird das Match trotz des Hinspielerfolges angesichts des Pariser Star-Aufgebots um Kylian Mbappé, Weltmeister Lionel Messi und dem Brasilianer Neymar aber wohl kaum ein Selbstläufer. Zwölfmal trafen beide Teams in der Champions League bisher aufeinander. Die Bilanz ist mit je sechs Siegen ausgeglichen.

ZDF zeigt das Finale live