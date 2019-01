P

olizei-Großeinsatz bei einer Clan-Feier in Nordrhein-Westfalen: Hunderte Polizisten kontrollierten in der Nacht auf den 31. Dezember 2018 rund 600 Gäste, die aus ganz Deutschland zu einer Hochzeitsparty in Langenfeld gekommen waren. Dabei hatten die Beamten auch mehr als 200 Fahrzeuge im Visier. Kurzen Prozess machten sie im Fall eines getunten Porsche Turbo (Baureihe 997), der illegale "technische Veränderungen" aufwies: Der weiße Sportwagen wurde vorerst sichergestellt und noch an Ort und Stelle abgeschleppt. Der Hochzeitswagen, ein Ferrari 458 Italia , durfte nach der Überprüfung weiterfahren.