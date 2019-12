CO2-Ausstoß bei Politiker-Dienstwagen 2019

– in Zeiten von "e" und anhaltenderein besonders brisantes Thema. Natürlich: Vielen hohen Staatsdienern sollen ihre Karossen vor allemundbieten, dienen sie doch manches Mal alsauf der Fahrt von Termin zu Termin. Aber darf derdabei komplett außer Acht gelassen werden? Die(DUH) meint: Nein! Die Organisation, die bundesweit seit Jahren auch mit dem Einklagen von Fahrverboten für saubere Luft in Städten kämpft, hat 2019 zum 13. Mal in Erfahrung gebracht, welche Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern mit welchen Dienstwagen wieviel CO2-Ausstoß verursachen. Dabei wurdenoffiziellenzugrunde gelegt, sondern Realwerte aus dem Bericht "From Laboratory to Road" 2017 des unabhängigen Forschungsinstituts(ICCT).