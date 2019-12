st ausgerechnetmit seinem Dienstwagen derder Bundesregierung ? Der CSU-Politiker wehrt sich unter anderem auf Twitter gegen entsprechendeder(DUH). Die DUH hatte in ihrer neuestenunter deutschenund -beamten Scheuers Audi 740Le xDrive – ein Plug-in-Hybridmodell – mit 258 g CO2 pro Kilometer als größte Dreckschleuder im Kabinett eingestuft. "Stimmt nicht!", wehrte der Minister und veröffentlichte einen. Außerdem verwies er in einem Interview darauf, ein Wasserstoff-Fahrzeug (Mercedes F-Cell GLC) und ein Elektroauto (Audi e-tron) im Fuhrpark zu haben.

Knackpunkt der Differenzen ist die. Während auch Scheuers Kommunikationschef Wolfgang Ainetter auf Twitter die 60 g CO2/km des Audi nach dem offiziell geltenden Prüfverfahren so funktioniert WLTP ) anführt, legt die Umwelthilfezugrunde. Sie zitiert Realwerte aus dem Bericht "From Laboratory to Road" des unabhängigen Forschungsinstituts(ICCT) aus dem Jahr 2017.

Vor allem die vermeintlich umweltfreundlichenstehen in derder Umwelthilfe. Sie wiesen zwar auf dem Papier gute Normwerte auf, würden aber überwiegend imgefahren, so die DUH. Die Organisation, die bundesweit seit Jahren auch mit dem Einklagen von Fahrverboten für saubere Luft in Städten kämpft, hat 2019 zum 13. Mal in Erfahrung gebracht, welche Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern mit welchen Dienstwagen wie viel CO2-Ausstoß verursachen. Auf der Basis der ICCT-Werte ergibt sich dabei die folgende: Laut DUH hältder 237 untersuchten Politiker-Dienstwagen (143 Diesel , 13 Benziner, 74 Plug-In-Hybride, drei elektrisch betrieben) den seit 2015 geltendenvonim Realbetrieb ein. Bei Fahrzeugen mit teilelektrischem oder vollelektrischem Antrieb wurde der CO2-Gehalt des deutschen Strommixes laut Umweltbundesamt herangezogen. Daher argumentiert die DUH: Es zeige sich einmal mehr, "". Das sagte die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.