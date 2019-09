Seit 2013 stellen AUTO BILD und COMPUTER BILD die digitalen Trendsetter des Jahres vor.

Mit dem Connected Car Award küren AUTO BILD und COMPUTER BILD seit 2013 die innovativsten Neuigkeiten der Autobranche. Welche Technik begeistert Sie am meisten? Wir haben 24 Produkte in acht Kategorien ausgewählt. Neben den jüngsten Entwicklungen aus den Bereichen Sicherheit, Entertainment und New Mobility, können Sie auch in vier Autoklassen abstimmen. Wählen Sie ihre Favoriten. Und mit etwas Glück sind Sie schon bald im Besitz eines neuen Autos!