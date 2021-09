Connected Car Award 2021

Zoom Seit 2013 stellen AUTO BILD und COMPUTER BILD die digitalen Trendsetter des Jahres vor. Das Auto von heute hat nicht nur einen Motor, sondern auch und vor allem: viele Prozessoren. Ohne digitale Vernetzung geht nichts mehr. Intelligente Infotainmentsysteme und clevere Apps sind nur zwei Beispiele dafür.





Mit dem Connected Car Award küren AUTO BILD und COMPUTER BILD die Innovationen der Branche. Stimmen Sie über die digitalen Trendsetter ab, und mit etwas Glück gewinnen Sie den neuen Elektro-SUV BMW iX3. Wir haben 24 Produkte in acht Kategorien für Sie ausgewählt. Neben den neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Sicherheit, Entertainment, Apps und New Mobility können Sie in vier Fahrzeugklassen abstimmen. Wählen Sie Ihre Favoriten. Mit etwas Glück fahren Sie bald ein tolles Elektroauto.

Stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie einen BMW iX3! Der BMW iX3 ist der erste rein elektrische SUV der Bayern. Er ist der Bruder des erfolgreichen X3 und ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen BMW iX3 im Wert von 68.300 Euro. Der fast 4,80 Meter lange Elektro-SUV verfügt über die eDrive-Technologie der fünften Generation. Angetrieben von einem E-Motor mit einer Leistung von 210 kW (286 PS), fährt er bis zu 180 km/h und bietet dank 80-kWh-Akku eine maximale Reichweite von 460 Kilometern.