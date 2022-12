Nachdem teilautomatisierte Fahrfunktionen mittlerweile im Straßenverkehr angekommen sind, erscheinen die ersten Level-3-Systeme auf dem Markt. Für automatisierte Fahrfunktionen nach Level 3 und höher muss das Fahrzeug Verkehrssituationen antizipieren können – also agieren, statt nur zu reagieren. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, Gefahrensituationen vorausschauend zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen. ZF will mit der KI für einige Sekunden in die Zukunft blicken.