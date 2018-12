D as i-Cockpit des AUTO BILD hat die Connectivity-Fähigkeiten des Mittelklasse-Peugeot getestet und nennt im Connectivity-Check vier Punkte, die Sie wissen müssen! as i-Cockpit des Peugeot 508 ist mit seinen zwei Bildschirmen die neueste Evolutionsstufe des PSA-Infotainmentsystems.

Punkt 1: Individualisierung

Unkonventionell: Das Cockpit des 508 umarmt Fahrer und Beifahrer. Typisch Peugeot: die hochgelegten Instrumente. Im Peugeot 508 kann der Fahrer die Darstellung der Inhalte an den persönlichen Geschmack anpassen. So lässt sich der 12,3-Zoll-Monitor des i-Cockpits mit verschiedenen Anzeigen ausstatten. Zum Beispiel können Drehzahlmesser (rechts) und Tacho (links) je nach Belieben durch ein G-Meter, Motortemperaturanzeigen, Bordcomputer, Mediadarstellungen oder Müdigkeitswarner ersetzt werden. Wer gerne eine große Navikarte mit 3D-Animationen im Blickfeld haben möchte, der kann Tacho und Drehzahlmesser zu schmalen Bändern am Rand des Displays reduzieren oder bekommt in der "Minimal"-Anzeige nur die wichtigsten Infos angezeigt (Geschwindigkeit und Tempolimits der Verkehrszeichenerkennung). Sicher ist die Personalisierung größtenteils Geschmackssache. Positiv aufgefallen sind den AUTO BILD-Testern die flüssigen und liebevoll gestalteten Animationen.

Punkt 2: Bedienung

Gut: Schnellzugrifftasten unterm Zentralbildschirm geben Orientierung im teilweise verwirrenden Menü. Der Monitor sticht als Bedienelement heraus. Touchfunktion einwandfrei, schnelle Reaktion. Der mattierte Bildschirm beugt Fingerabdrücken vor – super! Am Lenkrad sind die Tasten und Regler nicht ganz so intuitiv zu bedienen. Die Drehregler sind nicht dazu da, um die Lautstärke einzustellen, sondern skippen durch die Trackliste. AUTO BILD wünscht sich Tasten, die haptisches Feedback bieten – zumindest bei den wichtigsten Funktionen, etwa bei der Lautstärkeregelung. Positiv dagegen die sieben Kurzwahltasten unter dem Touchscreen, die einen sicher in die jeweiligen Menüpunkte manövrieren. Diese sind, auch das muss erwähnt werden, zum Teil redundant: In den Untermenüs verheddert man sich ohne Eingewöhnung recht schnell.

Punkt 3: Spracherkennung

Per Tastendruck am Lenkrad aktiviert man die Sprachsteuerung, mit deren Hilfe sich Navigationsziele und Radiosender einstellen und Anrufe regeln lassen sowie die Temperatur geregelt werden kann. Wer deutlich spricht, hat keine Probleme mit dem System. Trotzdem funktioniert – wie so oft – die Spracherkennung des gekoppelten Smartphones grundsätzlich besser.

Punkt 4: MyPeugeot App