Nachhaltig durch Recycling: Ein von Reifenhersteller Continental verwendetes Polyestergarn wird in einem neu entwickelten Verfahren aus PET-Kunststoffflaschen gewonnen. Vorteil für Nutzer und Umwelt: Durch die neue Methode kann das herkömmlich verwendete Polyester in der Reifenkarkasse komplett ersetzt werden.

Bei einem Satz Standardreifen für einen Pkw bekommen so immerhin rund 40 recycelte PET-Flaschen ein zweites Leben. Der neue Werkstoff wird zunächst in den beiden Continental-Sommerreifen PremiumContact 6 und EcoContact6 sowie in dem Ganzjahresreifen AllSeasonContact eingesetzt.

"Wir verwenden ausschließlich Hochleistungswerkstoffe in unseren Premiumreifen. Dazu gehört ab sofort auch Polyestergarn aus besonders effizient recycelten PET-Flaschen", so Ferdinand Hoyos, der das Reifenersatzgeschäft von Continental in Europa, Nahost und Afrika leitet. "Den Anteil erneuerbarer und recycelter Materialien in unseren Reifen bauen wir stetig aus. Bis spätestens 2050 wollen wir ausschließlich nachhaltige Materialien in unserer Reifenproduktion einsetzen."