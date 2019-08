4 Jahre lang waren Ralf und Cora Schumacher das Glamour-Paar der deutschen Motorsport-Szene. 2015 folgte eine schmutzige Trennung mit anschließendem Rosenkrieg. Es schien, als wäre die Beziehung der beiden nicht mehr zu kitten. Doch jetzt tauchte ein überraschendes Foto auf! Auf ihrer Instagram-Seite postete Cora am 27. August ein gemeinsames Bild , auf dem die beiden Ex-Partner erstaunlich vertraut miteinander umgehen. Ralf und Cora lächeln in die Kamera, sie schmiegt sich an seine Schulter. Dazu schreibt die ehemalige Rennfahrerin die Worte "Familie", "Home sweet Home" und "Liebe" und garniert das Ganze mit einem Herz-Smiley.

A post shared by Cora Schumacher (@coraschumacher) on Aug 26, 2019 at 11:24pm PDT

Die Karriere von Cora Schumacher in Bildern zur Galerie

Das sieht doch sehr nach einer Versöhnung aus, es wird sogar spekuliert, ob das innige Foto der Beweis für ein Liebes-Comeback der beiden ist. Auf Coras Insta-Account zeigen sich die Fans begeistert, so schreibt "jmsulingen": "Wenn man euch so anschaut, könnte man denken, ihr seit wieder vereint". "Hammererb" ist sich sicher: "Also doch! Liebes-Comeback!" Ob dem tatsächlich so ist, oder das Foto lediglich das (wieder) gute Verhältnis von Ralf und Cora dokumentieren soll, bleibt offen. Eine Bekannte der beiden bestätigte in BILD , dass das Verhältnis inzwischen wieder so gut sei, "dass sie sich seit sechs Monaten vereinzelt treffen". Cora selbst ließ die Frage nach einem Beziehungs-Comeback mit Ralf auf BILD-Nachfrage offen: "Es gab in letzter Zeit viele Gerüchte, wie mein Verhältnis zu Ralf sein soll. Ich denke, das Foto sagt alles aus."