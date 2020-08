Corona-Chaos bei den Behörden: Tipps für die Zulassung (BILDplus)

W

So umgehen Sie den Zulassungsstau! Wochenlange Wartezeiten für einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle? Leider keine Ausnahme. BILD sagt Ihnen, wie es schneller geht!





ochenlanges Warten für einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle, leider momentan in vielen Orten eher Regel als Ausnahme. Spontan zur Zulassungsstelle fahren? Vergessen Sie's, ohne Termin geht selten was. Doch Termine sind rar: Bis zu zehn Wochen muss manch Autokäufer in Berlin beispielsweise warten, bis er seinen Wagen zulassen kann. Auch in Frankfurt oder Köln ist die Lage extrem. Doch es geht auch schneller, wenn man die richtigen Tipps und Kniffe kennt. Wie Sie den Stau an der Zulassungsstelle umgehen und Ihr neues Kennzeichen schneller bekommen, lesen Sie in diesem Artikel.