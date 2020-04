Das Coronavirus versaut uns auch die Osterreise, wegen der Pandemie gelten strenge Vorschriften. Was ist für Auto- und Motorradfahrer erlaubt und was nicht?

Urlaub und Besuche zu Ostern sollen wegen des neuen Coronavirus ausfallen. Also auch Ausflüge, viele Autofahrten sind nicht mehr erlaubt. Eine generelle Ausgangssperre gibt es aber nicht. Selbst in den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkung (Bayern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt) ist es erlaubt, das Auto zu nutzen, um zum Beispiel damit einzukaufen. Desinfektionsmittel bei Amazon Desinfektionsmittel Hand & Haut (3er Pack) Preis*: 23,99 Euro Desinfektionstücher 5er Pack Preis*: ab 22,99 Euro Einweghandschuhe (100 Stück) Preis*: 10,50 Euro Einwegmasken Preis*: 14,30 Euro *Preise: Stand 08.04.2020 *Preise: Stand 08.04.2020 Beschlusspapier der Bundesregierung vom 22. März 2020 sein. Darin stehen aber nur Empfehlungen – die Ausführung ist Sache der Länder. So informiert zum Beispiel Nordrhein-Westfalen: "Alle Bürgerinnen und Bürger sind (...) aufgerufen, Reisen grundsätzlich nur dann zu unternehmen, wenn sie aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen zwingend erforderlich sind." "Eine Pandemie kennt keine Feiertage." Sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel – und appellierte an alle, gemäß den geltenden Regeln Kontakte zu reduzieren und zu Hause zu bleiben. Konkret:Also auch Ausflüge,Eine generelle. Selbst in den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkung (Bayern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt) ist es erlaubt, das, um zum Beispiel damitGrundlage aller Bestimmungen sollte eigentlich einvom 22. März 2020 sein. Darin stehen aber nur Empfehlungen – die. So informiert zum Beispiel: "Alle Bürgerinnen und Bürger sind (...) aufgerufen, Reisen grundsätzlich nur dann zu unternehmen, wenn sie aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen zwingend erforderlich sind."

Die Gründe sind nachzuweisen

Bayern formuliert es ähnlich streng: "Sie dürfen das Auto als Fortbewegungsmittel dafür nutzen, um von Ihrem Zuhause, also Ort A, nach B zu kommen, sofern Sie für B einen triftigen Grund haben", so eine Sprecherin des Bayerischen Staatsministeriums. Eine reine Spritztour sei nicht erlaubt. Triftige Gründe sind in Bayern zum Beispiel "der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen". Ob deren Wohnsitz maximal 10 oder 10.00 Kilometer weit weg sein darf, wird nicht gesagt. Aber: "Die Gründe sind im Falle einer Kontrolle glaubhaft zu machen", erklärt ein Sprecher des saarländischen Innenministeriums. "Natürlich handelt es sich um rechtliches Neuland, weil viele 'offene Begriffe' in den Rechtsverordnungen stehen, die auslegungsbedürftig sind", sagte eine ADAC-Juristin zu BILD. Wie exakt sie zu definieren sind, werde später im Zweifelsfall das Gericht entscheiden.

Tourismus ist verboten

Bei den Zufahrten zu den Ostseeinseln Rügen und Usedom gibt es strenge Polizeikontrollen. Mecklenburg-Vorpommern sollen Ostern speziell an den Übergängen zu den Ostseeinseln Rügen und Usedom Polizeikontrollen stattfinden. Auf die Frage, wie weit das "häusliche Umfeld" zu fassen sei, in dem Osterausflüge erlaubt bleiben, hieß es vom Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ironisch: "Wir laufen nicht mit dem Bandmaß herum." Auch die gesamte Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte wurden von Karfreitag bis Ostermontag per Landesverordnung gebannt. In anderen Teilen Deutschlands dürfte es ähnlich sein, auch die Nordseeinseln sind inzwischen abgeschottet. Der ADAC weist darauf hin, dass z. B. in Bayern Motorrad- oder Cabrio-Ausflüge verboten sind. Der Verband hält es für sinnvoll, wenn solche Beschränkungen landesweit gelten. Rein touristische Fahrten sind wegen COVID-19 schon jetzt eindeutig verboten. Insollenspeziell an den Übergängen zu den Ostseeinseln Rügen und Usedom. Auf die Frage, wie weit das "häusliche Umfeld" zu fassen sei, in dem Osterausflüge erlaubt bleiben, hieß es vom Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ironisch: "Wir laufen nicht mit dem Bandmaß herum." Auch die gesamtewurden. In anderen Teilen Deutschlands dürfte es ähnlich sein, auch diesind inzwischen. Der ADAC weist darauf hin, dass z. B.. Der Verband hält es für sinnvoll, wenn solche Beschränkungen landesweit gelten.

Wer darf mitfahren?

Wer einen triftigen Grund für die Reise vorweisen kann, darf übrigens andere im Auto mitnehmen: Die Mitfahrt ist laut Bundesregierung Personen des Hausstands (also Mitbewohnern) erlaubt. NRW erklärt es so: "Die Zwei-Personen-Grenze hat (...) Ausnahmen – zum Beispiel für Familienmitglieder. Diese dürfen (...) zusammen im Auto unterwegs sein – auch mit mehr als zwei Personen." Sachsen erlaubt sogar die gemeinsame Reise von mehreren Fremden: "Montagefahrten in Fahrgemeinschaft sind zulässig, weil es sich um die Ausübung beruflicher Tätigkeit handelt." Und auch die Fahrt zu einem Zweitwohnsitz über mehrere Landkreise hinweg bleibt dort erlaubt. Die Zwei-Personen-Regel gilt übrigens grundsätzlich für Aufenthalte in der Öffentlichkeit und genehmigt auch die Begegnung mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt oder der eigenen Familie stammt.

"Keine rechtlichen Hintertürchen überlegen"

Viele touristische Ziele sind derzeit wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Begegnung über größere Distanz, also ein Besuch, erlaubt? Rechtsanwalt Uwe Lenhart aus Frankfurt: "Man sollte sich die von Berlin nach Hamburg reist, muss die jeweiligen Vorschriften der beiden Stadtstaaten prüfen; aber auch diejenigen auf der Reiseroute durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gibt es irgendwo Ausgangsbeschränkungen, fällt die Reise flach. "Es geht natürlich nicht darum, sich irgendwelche rechtlichen Hintertürchen zu überlegen", ergänzt die ADAC-Juristin auf BILD-Nachfrage. Einen Osterbesuch als Hilfe für pflegebedürftige Verwandte zu tarnen, ist selbstverständlich nicht Sinn der Verordnung. Also bleibt dieerlaubt? Rechtsanwalt Uwe Lenhart aus Frankfurt: "Man sollte sich die Regelungen der jeweiligen Bundesländer anschauen, von denen man betroffen ist." Wer zum Beispieldurch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gibt es irgendwo Ausgangsbeschränkungen, fällt die Reise flach. "", ergänzt die ADAC-Juristin auf BILD-Nachfrage. Einen Osterbesuch als Hilfe für pflegebedürftige Verwandte zu tarnen, ist selbstverständlich nicht Sinn der Verordnung.

Bußgelder ab 150 Euro

Seit 1. April kann man sich auch informieren, welche Bußgelder drohen: So bestraft das Saarland das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund mit bis zu 200 Euro. Sachsen sanktioniert diese Übertretung mit 150 Euro. Das Organisieren einer Zusammenkunft – zum Beispiel ein österliches Familienfest – kann noch teurer enden: Mit 500 Euro beginnt hier zum Beispiel in Hessen der Bußgeldkatalog. Die ADAC-Expertin: "Es geht um die Beschränkung von Fahrten auf das Notwendigste – und das ist ja in unser aller Interesse!"

Die Vorschriften der Bundesländer