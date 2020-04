Das Coronavirus schränkt das Reisen für Auto- und Motorradfahrer auch am langen Maiwochenende rabiat ein. Immerhin gibt es an der Küste und in den Bergen ein wenig Hoffnung!

Das Coronavirus sorgt weiterhin für massive Reisebeschränkungen. Der 1. Mai 2020 fällt als Feiertag diesmal auf einen Freitag – es wäre das perfekte lange Maiwochenende geworden, auch für einen schönen Kurzurlaub mit Familie oder Freunden. Doch stattdessen heißt es auch am kommenden Wochenende: Wir bleiben zu Hause! Auch der Sommer-Reiseurlaub droht auszufallen, zumindest die Reise ins Ausland. Immerhin gibt es in der Corona-Krise an der Küste und in den Bergen kleine Hoffnungsschimmer: Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern vom 1. Mai an wieder die Einreise, das gilt auch für die Ostsee. Auch Dauercamper, die ihren Hauptwohnsitz im Land oder ihren Stellplatz als Zweitwohnsitz gemeldet haben, haben wieder freie (Ein-)Fahrt. Die Lockerung ist Teil eines Fünf-Stufen-Plans der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, der laut Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bis Himmelfahrt wieder Touristen aus ganz Deutschland einen Urlaub im Nordosten ermöglichen könnte. Schleswig-Holstein, das mit besonders strengen Einreisebeschränkungen sogar den Nachbarn Hamburg verärgerte, lässt immerhin Zweitwohnungsbesitzer vom 4. Mai an ihre Immobilie wieder persönlich nutzen.

Österreich: behutsame Rückkehr zum Tourismus

Österreich kommen positive Signale: Man wolle mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam "an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (parteilos) gegenüber BILD. Allerdings dämpfte sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie umgehend Und auch aus Deutschlands südlichem Nachbarlandkommen positive Signale: Man wolle mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam "an Lösungen arbeiten, wie einwieder möglich sein könnte", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (parteilos) gegenüber BILD. Allerdings dämpfte sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie umgehend Hoffnungen auf "zu schnellen Tourismus"

Keine generelle Ausgangssperre

Bei den Zufahrten zu den Ostseeinseln Rügen und Usedom gab es zu Ostern strenge Polizeikontrollen. Ausgangssperre. Auto und Motorrad dürfen weiter genutzt werden, um beispielsweise einzukaufen, zur Arbeit zu fahren oder andere notwendige Vorhaben zu erledigen. Das gilt auch in den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkungen (Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt). Reisen dagegen sind zumeist nur mit einem wichtigen Grund gestattet. Generell gibt die Bundesregierung zum Thema Reisefreiheit nur Empfehlungen – die Ausführung ist Sache der Länder. Während inzwischen im ganzen Bundesgebiet beim Einkaufen und im Nahverkehr eine Tragepflicht von Schutzmasken gibt, gilt in Deutschland nach wie vor keine generelle. Auto und Motorrad dürfen weiter genutzt werden, um beispielsweise einzukaufen, zur Arbeit zu fahren oder andere notwendige Vorhaben zu erledigen. Das gilt auch in den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkungen (Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt). Reisen dagegen sind zumeist nur mit einem wichtigen Grund gestattet. Generellzum Thema Reisefreiheit nur Empfehlungen – die

Wer darf mitfahren?

Viele touristische Ziele sind derzeit wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Mitfahrt ist laut Bundesregierung Personen des Hausstands (also Mitbewohnern) erlaubt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen regelt es so: "Die Zwei-Personen-Grenze hat (...) Ausnahmen – zum Beispiel für Familienmitglieder. Diese dürfen (...) zusammen im Auto unterwegs sein – auch mit mehr als zwei Personen." Sachsen erlaubt sogar die gemeinsame Reise von mehreren Fremden: "Montagefahrten in Fahrgemeinschaft sind zulässig, weil es sich um die Ausübung beruflicher Tätigkeit handelt." Und auch die Fahrt zu einem Zweitwohnsitz über mehrere Landkreise hinweg bleibt dort erlaubt. Die Zwei-Personen-Regel gilt übrigens grundsätzlich für Aufenthalte in der Öffentlichkeit und genehmigt auch die Begegnung mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt oder der eigenen Familie stammt. Wer einen triftigen Grund für seine Reise vorweisen kann, der darf übrigens andere im Auto mitnehmen: Dieist laut Bundesregierung. Das Bundeslandregelt es so: "Die Zwei-Personen-Grenze hat (...) Ausnahmen – zum Beispiel für Familienmitglieder. Diese dürfen (...) zusammen im Auto unterwegs sein – auch mit mehr als zwei Personen.": "Montagefahrten in Fahrgemeinschaft sind zulässig, weil es sich um die Ausübung beruflicher Tätigkeit handelt." Und auch die. Die Zwei-Personen-Regel gilt übrigens grundsätzlich für Aufenthalte in der Öffentlichkeit und genehmigt auch die Begegnung mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt oder der eigenen Familie stammt.

"Keine rechtlichen Hintertürchen überlegen"

Begegnung über größere Distanz, also ein Besuch, erlaubt? Rechtsanwalt Uwe Lenhart aus Frankfurt: "Man sollte sich die von Berlin nach Hamburg reist, muss die jeweiligen Vorschriften der beiden Stadtstaaten prüfen; aber auch diejenigen auf der Reiseroute durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gibt es irgendwo Ausgangsbeschränkungen, fällt die Reise flach. "Es geht natürlich nicht darum, sich irgendwelche rechtlichen Hintertürchen zu überlegen", ergänzt eine ADAC-Juristin auf BILD-Nachfrage. Einen Besuch als Hilfe für pflegebedürftige Verwandte zu tarnen, ist selbstverständlich nicht Sinn der Verordnung. Also bleibt dieerlaubt? Rechtsanwalt Uwe Lenhart aus Frankfurt: "Man sollte sich die Regelungen der jeweiligen Bundesländer anschauen, von denen man betroffen ist." Wer zum Beispieldurch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gibt es irgendwo Ausgangsbeschränkungen, fällt die Reise flach. "", ergänzt eine ADAC-Juristin auf BILD-Nachfrage. Einen Besuch als Hilfe für pflegebedürftige Verwandte zu tarnen, ist selbstverständlich nicht Sinn der Verordnung.

Bußgelder ab 150 Euro

Seit 1. April kann man sich auch informieren, welche Bußgelder drohen: So bestraft das Saarland das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund mit bis zu 200 Euro. Sachsen sanktioniert diese Übertretung mit 150 Euro. Das Organisieren einer Zusammenkunft kann noch teurer enden: Mit 500 Euro beginnt hier zum Beispiel in Hessen der Bußgeldkatalog. Die ADAC-Expertin: "Es geht um die Beschränkung von Fahrten auf das Notwendigste – und das ist ja in unser aller Interesse!"

