Corona-Verordnung: Wann zu viele Personen im Auto sitzen

V or allem zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 wurden zahlreiche Regelungen und Verordnungen zum Zusammenleben im öffentlichen und privaten Raum verabschiedet, um Infektionsketten zu unterbrechen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Mit Beginn der Herbstsaison könnten diese Regelungen, die im Sommer zunächst gelockert wurden, zum Teil wiedereingesetzt werden. Viele Menschen sind daher verunsichert, wie sie sich im öffentlichen Raum bezüglich des Umgangs mit anderen zu verhalten haben. Was erlaubt ist und was nicht, ist oft nicht hundertprozentig klar.



Als Beispiel kann das Erlebnis einer Fahrzeughalterin aus Stuttgart vom April dieses Jahres herangezogen werden. Die Frau war mit vier anderen Personen in ihrem privaten PKW unterwegs. Alle Fahrzeuginsassen hatten unterschiedliche Wohnsitze. Zum damaligen Zeitpunkt war es nicht erlaubt, sich im öffentlichen Raum mit mehr als einer haushaltsfremden Person aufzuhalten. Die Fahrzeughalterin erhielt eine Strafanzeige. Gegen diese wehrte sie sich und zog vor Gericht. Das Urteil wurde nun gefällt, wobei das Gericht zu der Einschätzung kam, dass ein privater PKW kein öffentlicher Raum im Sinne der Corona-Verordnung sei. Hierzu sind eher Transportmittel des ÖPNV oder Taxen zu zählen, die grundsätzlich jeder Person frei zur Verfügung stünden. Ein privater PKW gehört dem privaten Bereich an, wie etwa die eigene Wohnung, in dem sich zum damaligen Zeitpunkt bis zu fünf Menschen aufhalten durften, unabhängig davon, ob diese dem gleichen Haushalt angehörten oder miteinander verwandt waren.