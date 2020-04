Corona: Wechsel auf Sommerreifen in der Werkstatt? (BILDplus)

D

Trotz Corona Reifenwechsel in der Werkstatt? Es wird Zeit für den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen. Darf ich das während der Corona-Krise noch erledigen? BILD hat nachgefragt.





ie Kontaktsperre in Deutschland verkompliziert viele alltägliche Verrichtungen. Mit der herannahenden Osterzeit ist auch die Zeit zum Wechsel von Winter- auf Sommerreifen da, den viele Autofahrer in einer Werkstatt erledigen lassen. Geht das auch jetzt noch, darf ich zum Reifenwechsel in die Werkstatt fahren? Und was muss ich dabei beachten? Das alles klärt dieser Artikel!