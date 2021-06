Tourismus ist auch in Pandemiezeiten möglich und sicher – wenn auch mit deutlich höherem Aufwand. Das ist das Ergebnis der Modellprojekte Eckernförde und Ostsee-Schlei-Region in Schleswig-Holstein. Seit dem 31. Mai 2021 ist dort Reiseverkehr zu touristischen Zwecken endgültig wieder möglich, mit Masken- und Testpflicht. Schon am 17. Mai hatte sich das Küstenland wieder unter Auflagen für Touristen geöffnet. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben in dem nördlichen Bundesland, das bundesweit bei den Inzidenzzahlen am besten dasteht, wieder hochgefahren. Lokale dürfen ihre Innenbereiche wieder öffnen, Ausflugsschiffe wieder Gäste an Bord nehmen. Für die Öffnungen müssen Touristen aber Hygieneauflagen erfüllen wie das Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen sowie negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Beim Besuch von Lokalen ist ein negatives Testergebnis oder der Nachweis des Impfschutzes nötig.

In Niedersachsen dürfen auch auswärtige Touristen wieder übernachten. Hintergrund war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, das die sogenannte Landeskinderregelung kippte. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 35 können Hotels, Pensionen und Jugendherbergen alle Betten vermieten. Steigt die Inzidenz über 35, dürfen 80 Prozent belegt werden, über 50 nur noch 60 Prozent. Geöffnet hat zudem die Außengastronomie, all dies kombiniert mit einer Testpflicht. Tagesausflüge sind uneingeschränkt möglich, auch für Einwohner anderer Bundesländer.

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem 28. Mai Übernachtungen für Einheimische sowie alle Zweitwohnungsbesitzer, Dauercamper und Bootsbesitzer erlaubt. Am 4. Juni öffnen Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienwohnungen auch wieder für Menschen aus ganz Deutschland, inklusive Busreisegruppen. Am 11. Juni steht das Land auch wieder für private Besuchsreisen und Tagestourismus offen. Vor der Einreise ist wie vielerorts Nicht-Geimpfte und -Genesene ein Test nötig, der alle drei Tage wiederholt werden muss. Seit Pfingstsonntag darf die Gastronomie wieder öffnen – außen und innen.