Lockdown und weitgehenden Einschränkungen hat sich Deutschland aus der 3. Welle des Coronavirus heraus gekämpft. Mit dem jüngsten Nachlassen der hohen Inzidenzen ermöglichen erste Bundesländer zarte Lockerungen von der bis Ende Juni 2021 geltenden bundesweiten Notbremse zur Vereinheitlichung der Regelungen. Sie enthält unter anderem nächtliche Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr in allen kreisfreien Städten und Landkreisen, bei denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert über 100 liegt (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen). Grund für die Maßnahmen gegen COVID-19-Erkrankungen sind hohe Infektionszahlen, vor allem hervorgerufen durch neue, deutlich ansteckendere Virus-Mutanten.

Auswirkungen auf Reisende, also auch auf Autofahrer (Überblick: Diese Corona-Regeln gelten generell im Auto). Auf private Reisen und Besuche, die nicht notwendig sind, soll generell weiter verzichtet werden. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken waren bislang bundesweit untersagt und nur aus glaubhaft notwendigen, insbesondere beruflichen und geschäftlichen Anlässen erlaubt. Das galt auch für Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie für private Vermietungen. Die Einschränkungen haben auch

Tourismus-Lockerungen in den Küstenländern

Schleswig-Holstein seit dem 17. Mai unter Auflagen für Touristen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben in dem nördlichen Bundesland wieder hochgefahren. Lokale dürfen ihre Innenbereiche wieder öffnen, Ausflugsschiffe wieder Gäste an Bord nehmen.

Bisher waren touristische Übernachtungen nur in vier Modellregionen von Schleswig-Holstein möglich. Das Bundesland weist bundesweit die niedrigste Corona-Ansteckungsrate auf, meldete zuletzt eine Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 35,1. Für die Öffnungen müssen Touristen aber Hygieneauflagen erfüllen wie das Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen sowie negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Beim Besuch von Lokalen ist ein negatives Testergebnis oder der Nachweis des Impfschutzes nötig.

Benachbarte Bundesländer, wo sich die Sieben-Tages-Inzidenzen der Marke von 50 nähern, sind dagegen vorsichtiger: Niedersachsen hat den Tourismus zunächst nur für Einwohner des Bundeslandes, also für diejenigen mit Erst- und Zweitwohnsitz, geöffnet. In Mecklenburg-Vorpommern sind Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer willkommen, die voll geimpft oder seit sechs Monaten genesen (plus Impfauffrischung) sind. Auch minderjährige Kinder, die noch gar nicht geimpft sein können, dürfen mitkommen. Ab einem Alter von sechs Jahren ist jedoch ein negativer Schnelltest nötig. Ab dem 7. Juni soll es wieder Übernachtungsmöglichkeiten für Einheimische, eine Woche später auch für alle anderen geben (mit Test vor der Einreise). Von Pfingstsonntag an darf die Gastronomie wieder öffnen - außen und innen. Tourismus in dem Bundesland wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern möglich sein.

Touristische Reisen nach Hamburg

Die Corona-Verordnung in Hamburg erlaubt Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen weiterhin nur wegen beruflicher Termine, medizinischen Aufenthalten und Besuchen aus "sozial-ethischen" Gründen. Die Hamburger Gastronomen dürfen aber auf eine Öffnung ihrer Außenbereiche zu Pfingsten hoffen. Offiziell muss der Hamburger Senat am 18. Mai die Öffnung der Außengastronomie beschließen. Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 hatte der Senat die nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben.

Regionale Unterschiede bei der Corona-Verbreitung

Die regionalen Unterschiede in Deutschland sind weiter sehr groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von 122,5 weiter das Bundesland mit dem höchsten Wert. Auch Sachsen und Baden-Württemberg liegen landesweit noch über der Schwelle von 100. Oberhalb dieser Marke greift in Landkreisen und Städten die "Notbremse" mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen - laut RKI gilt dies noch für 120 Kreise und kreisfreie Kommunen. Nur unterhalb dieses Wertes können Länder Öffnungsschritte gehen.

Tourismus in Berlin

In Berlin dürfen ab dem 19. Mai Museen und Gedenkstätten wieder öffnen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach jüngsten Daten des RKI fünf Werktage in Folge unter dem Schwellenwert von 100 geblieben. Unter anderen sind touristische Angebote wie Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge im Freien wieder möglich. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis und ein vorab gebuchter Termin. Vor Pfingsten dürfen auch Kinos, Theater und Konzerthäuser Veranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 250 Personen anbieten. Ab dem 21. Mai dürfen Gaststätten ihre Außenbereiche öffnen - allerdings mit negativem Test oder vollständigem Impfschutz.

Kleiner Grenzverkehr in Bayern wieder erlaubt

Der kleine Grenzverkehr zu Österreich ist in Bayern wieder erlaubt. ©Andreas Reimund In Bayern gibt es deutliche Lichtblicke. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 dürfen am Pfingstwochenende Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und auch Jugendherbergen wieder für Touristen öffnen. Gleiches gilt für Seilbahnen, die Fluss- und Seenschifffahrt, touristischen Bahn- und Busverkehr, Städte- und Gästeführungen im Freien sowie für die Außenbereiche von medizinischen Thermen. Voraussetzung ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test. Biergärten und die Außengastronomie dürfen bereits jetzt bei Inzidenzen unter 100 wieder öffnen. Auch der kleine Grenzverkehr zu Österreich ist wieder möglich: Wer für weniger als 24 Stunden zum Einkaufen oder zu Besuchen ins Nachbarland fährt, muss anschließend nicht mehr in Quarantäne. Ab dem 21. Mai sollen auch wieder touristische Übernachtungen erlaubt sein, stabile Inzidenzwerte unter 100 vorausgesetzt. Die Ausnahmeregelung gilt nicht bei Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten.

In Sachsen ist Urlaub auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 wieder möglich, bei unter 50 auch in Hotels und Pensionen. Eine vorherige Buchung sowie ein tagesaktueller Test vor der Anreise sind obligatorisch.

Was in Baden-Württemberg gilt

In Baden-Württemberg gelten diese Bedingungen: Hotels und Biergärten dürfen öffnen, wo die Inzidenz stabil unter 100 ist und die Gäste einen Corona-Schnelltest machen. Seit dem vergangenen Samstag dürfen auch Hotels und Pensionen in Land- und Stadtkreisen mit einer Inzidenz unter 100 an fünf Werktagen nacheinander unter Auflagen wieder öffnen. Die Betriebe dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Gäste empfangen. Auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. Theater, Konzerte und Kino sind im Freien in den Regionen unter 100 wieder möglich. Museen und Gedenkstätten dürfen auch wieder öffnen.

Lockerungen auch in Rheinland-Pfalz und NRW

In Rheinland-Pfalz ist seit dem 12. Mai wieder kontaktarmer Urlaub erlaubt (Inzidenz unter 100), also Übernachtungen in Ferienwohnungen, Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sowie in Hotels mit Frühstück auf dem Zimmer und eigenem Bad. Für die Anreise und alle 48 Stunden danach ist ein negativer Test nötig. Nordrhein-Westfalen erlaubt ab dem 15. Mai bei einer Inzidenz unter 100 Geimpften, Genesenen und Getesteten wieder Übernachtungen in Hotels und Pensionen. Sie können aber nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten ausschöpfen. Auch das Übernachten in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen ist wieder erlaubt. Auch Außengastronomie ist dann unter den genannten Umständen wieder möglich. Kneipen, Restaurants und Cafés dürfen ab einer Inzidenz unter 50 auch wieder drinnen öffnen. Dann fallen auch die Kapazitätsbegrenzungen für Hotels weg. Wieder öffnen dürfen Minigolfanlagen, Klettergärten und andere kleine Freizeiteinrichtungen.

Die geltende Ausgangssperre laut Bundes-Notbremse besagt unter anderem Folgendes: Personen, die nach 22 Uhr eine touristische Reise antreten, müssen mit einem Bußgeld rechnen (Überblick: Diese Fahrten sind nach 22 Uhr noch erlaubt). Denn die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch Reisen von A nach B, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte: "Wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus touristischem Anlass reisen möchte, sollte lieber umbuchen oder umplanen." Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ist in betroffenen Landkreisen "zwischen 22 Uhr und 5 Uhr der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt". Ausdrücklich sind "auch öffentliche Verkehrsmittel von der Ausgangsbeschränkung erfasst". Die generellen Kontaktbeschränkungen bedeuten: private Treffen nur mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten (Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt), Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV (OP-Masken oder Standard-KN95/FFP2) sowie Homeoffice-Möglichkeiten für Beschäftigte.

Corona-Grenzregeln bei Nachbarländern

Beim Grenzverkehr senkt die Bundesregierung mit einer neuen Einreiseverordnung die Hürden für einen Urlaub im europäischen Ausland. Nach der Vorlage dürfen Geimpfte, Genesene und negativ Getestete nach Deutschland einreisen und müssen nicht mehr in Quarantäne. Die Impfung muss mit einem EU-zugelassenen Impfstoff (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson) vorgenommen worden sein. Wenn eine Person aber aus einem Hochrisiko- oder Mutationsgebiet kommt, muss sie sich in Quarantäne begeben. Ein Freitesten ist dann per Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) oder PCR-Test (höchstens 72 Stunden alt) möglich. Als Risikogebiete mit erhöhtem SARS-CoV-2 Infektionsrisiko gelten laut der Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) in Europa nur noch folgende Länder und Regionen in Europa: Armenien, Montenegro, Polen, Ungarn und die norwegische Provinz Vestfold og Telemark.

Corona-Einreiseregeln aus ... ... Risikogebieten

• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort

• Spätestens 48 Stunden nach Einreise negatives Testergebnis

• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise

•

• Zehntägige Quarantänepflicht

• Aufenthalt in den zehn Tagen vor Einreise
• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort
• Spätestens 48 Stunden nach Einreise negatives Testergebnis
• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise
• Digitale Einreiseanmeldung nötig
• Zehntägige Quarantänepflicht
• Beendigung nach fünf Tagen durch zweiten negativen Test möglich
• Genaue Bestimmungen und Ausnahmen hier
... Hochinzidenzgebieten

• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort

• Negatives Testergebnis vor Einreise

• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise

• Vorlage des Testergebnisses bei Beförderer (z. B. Fluggesellschaften)

• Kontrollen durch Bundespolizei möglich

•

• Zehntägige Quarantänepflicht

• Aufenthalt in den zehn Tagen vor Einreise
• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort
• Negatives Testergebnis vor Einreise
• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise
• Vorlage des Testergebnisses bei Beförderer (z. B. Fluggesellschaften)
• Kontrollen durch Bundespolizei möglich
• Digitale Einreiseanmeldung nötig
• Zehntägige Quarantänepflicht
• Beendigung nach fünf Tagen durch zweiten negativen Test möglich
• Genaue Bestimmungen und Ausnahmen hier
... Virusvarianten-Gebieten

• Genaue Bestimmungen und Ausnahmen hier ... Virusvarianten-Gebieten

• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort

• Negatives Testergebnis vor Einreise

• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise

• Vorlage des Testergebnisses bei Beförderer (z. B. Fluggesellschaften)

• Kontrollen durch Bundespolizei möglich

•

• 14-tägige Quarantänepflicht

• Aufenthalt in den zehn Tagen vor Einreise
• Es zählen sämtliche Aufenthaltsorte in diesem Zeitraum, nicht nur Abreiseort
• Negatives Testergebnis vor Einreise
• Abstrich frühestens 48 Stunden vor Einreise
• Vorlage des Testergebnisses bei Beförderer (z. B. Fluggesellschaften)
• Kontrollen durch Bundespolizei möglich
• Digitale Einreiseanmeldung nötig
• 14-tägige Quarantänepflicht
• Vorzeitige Beendigung nicht möglich
• Genaue Bestimmungen und Ausnahmen hier

