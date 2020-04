Wer mit einer Maske Auto fährt, muss also darauf achten, dass das Gesicht nicht so verdeckt wird, dass er nicht mehr erkennbar ist. Eine Zuwiderhandlung gegen das in §23 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung normiertewird mit einemgeahndet. Einen Flensburg-Punkt gibt es allerdings nicht. Das betrifft aber nur den Fahrer:, denn es geht dem Gesetzgeber um die Erkennbarkeit bei Verkehrsverstößen. Wer sich am Steuer vermummt, kann bei einem Rotlicht- oder Tempovergehen nicht identifiziert werden.