ImAlter von 70 Jahren spendiert Chevrolet der Corvette Elektrounterstützung. Was auf den ersten Blick so klingt, als könnte dienicht mehr allein, hat rein gar nichts mit Fahrhilfen zu tun: DieE-Ray ist vielmehr die schnellste Corvette aller Zeiten.

Dazu kombiniert sie den bekannten LT2 Small Block mit einem 120 kW (63 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse, was der E-Ray ein weiteres Alleinstellungsmerkmal verleiht: Allradantrieb.

Diesem ist es auch zu verdanken, dass sie in 2,5 Sekunden aus dem Stillstand auf 60 Meilen (96 km/h) prescht. Die Systemleistung gibt GM mit 664 PS an.

Rein elektrisch fahren bis 72 km/h

Auch ein Cabrio wird es geben

Preis in Europa: etwa 160.000 Euro

In den USA wird die Corvette E-Ray noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen – ab einem Preis von umgerechnet rund 96.000 Euro. Wenn sie nach Europa kommt, können wir uns also auf etwa 160.000 Euro Basispreis einstellen.