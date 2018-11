G

Top Gear presenter Chris Harris in car crash with pick-up truck https://t.co/SdMBnWXcFL pic.twitter.com/rE2OFXmu1P — Daily Express (@Daily_Express) 12. November 2018

lück im Unglück hatte " Top Gear "-Moderator Chris Harris bei einem Unfall in Monmouthshire, Wales. Der 46-Jährige krachte am Montag (12. November 2018) mit einem Porsche 911 GT3 Touring in einen Pick-up-Truck, der gerade auf einer Schnellstraße wenden wollte. Während beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden, kamen die Insassen unverletzt davon. Ein "Top Gear"-Mitarbeiter hatte Harris begleitet. Der Unfall passierte während der Dreharbeiten zur 26. Staffel der berühmten TV-Show, der letzten mit Matt LeBlanc. Laut eines Zeugen treffe Harris keine Schuld am Crash, berichtet die BBC, bei der die hier gedrehte Folge der Autoshow Anfang 2019 ausgestrahlt werden soll. Der Pick-up-Fahrer hatte den Angaben zufolge eine sogenannte "Drei-Punkt-Wende" durchführen wollen, war so in den Gegenverkehr geraten. Der Porsche konnte nicht mehr ausweichen, krachte seitlich in den Truck . Ein BBC-Sprecher bestätigte den Crash und die Folgen: "Chris, sein Beifahrer und der Fahrer des anderen Autos bleiben dabei aber unverletzt." Harris ist seit 2016 bei "Top Gear".