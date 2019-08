Crosscamp: Wohnmobil-Test

eisemobilisten, die sich schon mal mit dem Kauf eines kleinen Campervans beschäftigt haben, kennen diese Argumente: Er ist alltagstauglich. Er passt in jedes Parkhaus , da er unter zwei Meter Höhe misst. Er ist flexibel. Die Hersteller versprechen das Rundum-sorglos-Paket aus Campingfahrzeug, Kleintransporter und Pkw. Aber stimmt das auch? Wir haben in Hamburg den Alltagstest gemacht – mit dem neuen Crosscamp auf Basis des Toyota Proace

Der neueste Sprössling der Erwin Hymer Group und der allererste kleine Campervan aus dem Konzern. Gebaut und entwickelt wird der Crosscamp bei Dethleffs in Isny. Also genau dort, wo auch der Pössl Campster entsteht. Ihre Verwandtschaft können die beiden Wohnmobile nicht leugnen. Sowohl der Ausbau als auch das Basisfahrzeug haben – vorsichtig ausgedrückt – sehr viele Gemeinsamkeiten. Kein Wunder, denn Proace und Citroën SpaceTourer werden im gleichen Werk gebaut. So wundert es auch nicht, dass der Grundriss des kleinen Toyota mit Schlafbank, Schränken, Küchenblock und Aufstelldach fast schon klassisch zu nennen ist. Für Experimente bleibt auf so beschränktem Raum aber auch kaum Platz. Der matte grau-weiße Ausbau ist hochwertig verarbeitet, passt hervorragend zum edlen Basaltgrau unseres Testwagens und unterstreicht seinen städtischen Lifestyle-Charakter.

Von wegen tauglich fürs Parkhaus: Entweder ist der Crosscamp zu hoch oder mit 3,1 t zu schwer.

Technische Daten Motorisierung 2,0-l-D-4D Leistung 130 kW (177 PS) bei 3750/min Hubraum 1997 cm3 Drehmoment 400 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Getriebe/Antrieb Achtstufenautomatik/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 69 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 4956/1920/1990 mm Radstand/Bereifung 3275 mm/215/60 R 17 C 104 H Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2406/694 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech Liegefläche oben L x B 2000 x 1200 mm Liegefläche unten L x B 1990 x 1140 mm Kühlboxvolumen 16 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 95 Ah Frisch-/Abwassertank 10/10 l Gasvorrat/Heizung 1 x 2,8 kg/Webasto Diesel Preis ab 42.999 Euro Testwagenpreis 60.646 Euro

Teststrecke sind dieses Mal die engen Gassen, schmalen Garagen und winzigen Parkplätze der Hamburger Innenstadt. Also dort, wo andere Reisemobile normalerweise draußen bleiben müssen. Dass die erste Parkhauseinfahrt nur 1,90 Meter hoch ist, mag noch Pech sein. Doch nachdem wir vor dem siebten öffentlichen Parkhaus rund um die Alster umdrehen müssen, zeichnet sich ein Muster ab. Das Problem: Entweder ist der Crosscamp zu hoch oder – und das ist das größere Hindernis – zu schwer. Selbst in ein großes Einkaufszentrum im Hamburger Norden, wo die Häuser nicht alt und die Flächen nicht dicht bebaut sind, dürfen wir nicht rein. Die Gewichtsbeschränkung auf zwei Tonnen lässt uns zum achten Mal an diesem Tag vor der Einfahrt wenden. Genau hier liegt dann allerdings die Stärke des Crosscamp. Mit 4,96 Meter Länge und 1,92 Meter Breite misst er nicht mehr als ein moderner Kombi und lässt sich damit leicht in schmalen Gassen rangieren. Und falls es doch mal etwas knifflig wird, unterstützen die Rückfahrkamera mit 180-Grad-Vogelperspektive und die Parksensoren (Safety-Sense-Paket, 1199 Euro) das Manöver. Die butterweiche Achtstufenautomatik gepaart mit dem kraftvollen 177-PS-Diesel (4649 Euro) lassen die Erinnerung an die Parkhaus-Misere schnell verschwimmen. Einen dicken Pluspunkt gibt's noch für das geschmeidig federnde Fahrwerk. Ein Wermutstropfen für sportliche Fahrer: Der Proace ist bei 170 km/h abgeregelt, obwohl unser Testwagen da erst bei 2500 U/min lief.