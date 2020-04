B

ei den Autobatterie-Ladegeräten gehört das CTEK CT5 Time to go zu den absoluten Bestsellern. Kein Wunder, denn es leistet gute Arbeit: Im AUTO BILD-Test von 14 Autobatterie-Ladegeräten holte es sich den Testsieg und schnitt mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ab ( Hier gehts zum Autobatterie-Ladegeräte-Test ). Jetzt bringt CTEK in Kooperation mit Gulf das Ladegerät als streng limitierte Sonderedition auf den Markt. Als CT5 Time to go Gulf Edition ist das Ladegerät in den für die Traditionsmarke charakteristischen Farben Orange und Dunkelblau gestaltet.