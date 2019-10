Cupra Ateca: Viel Leistung, gebraucht kaufen

E

r heißt nicht Seat Cupra Ateca , sondern nur Cupra Ateca. Denn aus dem ehemaligen Namenszusatz für die sportlichen Varianten einer Baureihe, hat die spanische VW-Tochter eine eigenständige Submarke kreiert. Inklusive eigenem Logo . Also anders als BMW mit M, Mercedes mit AMG, Hyundai mit N oder Nissan mit Nismo., ähnlich wie DS bei PSA. Zwar werden diese Fahrzeuge noch bei ausgewählten Seat-Händlern verkauft, doch findet sich an den Modellen keine Embleme mit dem großen S, sondern ein Tribal-ähnliches Logo in Kupfer. Das erste Mitglied der sportlichen Familie ist nicht einmal ein Jahr auf dem Markt. Lohnt es sich dennoch, den Cupra Ateca gebraucht zu kaufen?