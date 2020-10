E

Gebrauchtwagen mit Garantie 8.490 € Dacia Duster Prestige TCe 125, Benzin 103.950 km 92 kW (125 PS) 01/2014

in brandneuer Dacia Duster kostet aktuell 11.688 Euro. Dafür gibt es die sehr schlichte Basisausstattung "Access" mit 90 PS-Benziner und Stahlfelgen. Klimaanlage oder elektrische Fensterheber kosten extra.Für gute 8000 Euro gibt es hier einenmit Vollausstattung – oder zumindest dem, wasVollausstattung nennt!Die erste Generation deswurde zwischen 2010 und 2018 in Deutschland angeboten und verkaufte sich vom Start weg gut. Für vergleichsweise wenig Geld bietet der 4,23 Meter langerelativ viel Platz, eine erhöhte Sitzposition und sparsame Motoren. Die Antriebe stammen ausnahmslos vonund leisteten in der ersten Generation zwischen 86 und 125 PS. Allerdings hat derauch Schwächen: Im Euro NCAP-Crashtest fuhr das Kompakt-SUV nur drei von fünf Sternen ein. Ein Ergebnis, das auch die seit 2018 angebotene zweite Modellgeneration nicht aufbessern konnte.