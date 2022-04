Deutschlands Star in den privaten Neuwagencharts war in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 der Dacia Sandero III. Aber auch auf dem Gebrauchtmarkt ist der Kleinwagen der-Tochter gefragt. Mit Recht? Wir haben ein Basismodell der zweiten Generation aus dem Baujahr 2017 unter die Lupe genommen.

Die Faceliftversion des II galt als "Essential" mit 73 PS starkem Einlitermotor als ein Fall für Knauserer und Minimalisten. Laut Schwacke-Datenbank kostete der Rumäne ab Händler einst 7290 Euro – inklusive Reserverad, minimalistischem Blaupunkt-Radio und Mehrwertsteuer. Jetzt steht der in seinem ersten Leben von einem Sicherheitsdienst genutzteim schleswig-holsteinischen Uetersen beim Auto-Kontor Nord für 3995 Euro zum Verkauf. Dieser Preis ist angesichts der gegenwärtig hohen Gebrauchtwagenpreise für einen Viereinhalbjährigen rekordverdächtig niedrig. Doch was bekommt man geboten?

Sein bewegtes Vorleben ist unserem Test-anzusehen. Der Fahrersitzbezug ist nach 133.605 Kilometern breitflächig eingerissen, und die Türdichtung auf Gürtelhöhe hat sich aufgelöst. Eine kleinere Beule hat außerdem C-Säule und Fondtür auf der Beifahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. Und im Sonnenlicht lassen sich Kleberreste der einstigen Firmenbeschriftung nicht nur erahnen. Macht nichts, dürften sich viele pragmatisch veranlagte Gebraucht-Interessenten denken. Sie stopfen im Idealfall mit Nadel und Faden das Sitzpolster in Eigenregie, bessern die Beule mit dem Lackstift aus und gönnen dem Dacia maximal noch eine Baumarktpolitur. Nur so bleibt der kleinegebraucht der erhoffte Preisschlager: Unter 4000 Euro sucht man späte 2017er Baujahre ansonsten vergeblich.