Weiter dabei: Moderatorin Lina van de Mars, die die verhinderte Jurorin Sophia Flörsch vermisste ("Bin ich jetzt die einzige Frau hier?"), YouTuber Felix von der Laden ("Ich fahre nicht schnell, ich fahre einfach"), Moderator mit Instagram-Lizenz Kai Pflaume ("Ich hab mich so gefreut, komme direkt aus dem TV-Studio"), Gute-Laune-Profi Sidney Hoffmann ("Jetzt guck dir doch mal DIESE Autos an") und DEKRA-Fachmann Friedhelm Schwicker ("Ihr könnt fahren, bis die Sonne untergeht"). Sonne? Die gab es nur den halben Tag. Aber bei Regen, das wissen wir seit Michael Schumacher, zeigt sich, was ein guter Fahrer und ein gutes Auto ist.