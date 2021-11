Man muss kein StartUp gründen, um etwas Neues zu schaffen. Bei Seat in Spanien war es eine kleine Gruppe autoverrückter Typen, die einfach mal eine neue Automarke gründete. "Wir haben niemanden gefragt, liefen unter dem Radar, belächelt haben uns auch einige. Heute, drei Jahre später, haben wir Erfolg. Ganz ehrlich, wir haben sogar noch mehr Erfolg, als wir selbst erhofft haben. Und jetzt lacht keiner mehr." Das sagte Wayne Griffiths (55), CEO von Seat und Cupra, auf der Bühne des Goldenen Lenkrads. Mit seinem Team nahm er DREI Goldene Lenkräder für Cupra mit nach Barcelona. Drei! Der Hattrick der Spanier im VW-Konzern, eine Premiere auch für die Gala des Goldenen Lenkrads im Journalistenclub des Berliner Springer-Hauses. Und ein Höhepunkt von vielen.

Die Höhepunkte des Abends



Der erste: dass 120 CEOs, Manager und Kommunikatoren trotz Corona zusammenkamen. Unter 2G-Plus-Regelung: geimpft oder genesen, tagesaktuell getestet. Der zweite: Barbara Schöneberger, die Moderatorin des Abends. Gag-Auszug: "1,50 Meter Sicherheitsabstand? Das ist ein Peter Maffay ...". Der geschäftsführende Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sei "mit seiner Frau mit dem Lastenfahrrad" gekommen. Sie parlierte mit Daimler-Boss Ola Källenius auf der Bühne, verteilte mit BILD am SONNTAG-Chefredakteurin Alexandra Würzbach und AUTO BILD-Chef Tom Drechsler charmant 12 Lenkräder. Auch an Audi-Chef Markus Duesmann, Porsche-Chef Oliver Blume, Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz, Skoda-Chef Thomas Schäfer, Toyota-Chef André Schmidt, Schaeffler-Vorstand Matthias Zink. Der dritte Höhepunkt: die vielen Begegnungen, endlich wieder echt. VDA-Chefin Hildegard Müller schimpfte "live" über den lahmen Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Deutschland, lobte aber: "Das hier ist endlich mal wieder ein großartiges Branchentreffen." Kein Höhepunkt, aber noch ein Thema des Abends, auch bei den Chefs von Mazda, Peugeot, Genesis und Renault: die Halbleiterkrise. Die kleinen Mikrochips sind nämlich gerade noch begehrter als das Goldene Lenkrad ...