Zoom Reges Treiben in der Boxengasse: 21 Juroren mussten 21 Autos testen und beurteilen.



Wirklich wichtig? Aber wie! Elon Musk verkündete 2019 von unserer Bühne die erste Gigafactory auf deutschem Boden, er machte Video-Talks, auf denen im Hintergrund seine Goldenen Lenkräder zu sehen waren (er hat drei). Die für ihn schlechte News: Dabei bleibt es erst mal auch. Tesla war in diesem Jahr mit dem in Deutschland gebauten Model Y nicht im Finale dabei – das haben Sie, unsere Leser und User, entschieden. Sie wählten aus 47 Neuerscheinungen die jeweiligen Top drei in sieben Klassen, also insgesamt 21 Autos, die ins Finale kamen. Und Ihre Entscheidung ist, lassen Sie es mich so sagen, eine "harte Tür". Deshalb sind alle Finalisten Gewinner und fühlen sich auch so.