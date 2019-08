Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen BMW X2 xDrive 20i im Wert von 58.730 Euro.

Welche Autos dürfen teilnehmen?

Alle Neuerscheinungen, die seit Anfang Oktober 2018 auf den Markt gekommen sind, außer Fahrzeuge, für die es in diesem Jahr keine Klasse gibt. Über die Teilnahme von Modellen, die ein tiefgreifendes Facelift erhalten haben oder außergewöhnliche Modellvarianten, entscheidet im Einzelfall die Redaktion.

Wer wählt die Sieger des Goldenen Lenkrads?

Im ersten Schritt wieder Sie, die Leser. Wir stellen Ihnen 58 Neuerscheinungen vor. Weil die E-Autos Alternativen zu den Verbrennern sein wollen, treten sie nicht in einer eigenen Klasse an. Wählen Sie Ihre Favoriten. Die drei Modelle mit den meisten Stimmen in jeder Klasse qualifizieren sich für das Finale auf dem DEKRA Lausitzring. Auf der Teststrecke prüft eine Experten-Jury (siehe Bildergalerie) alle Kandidaten nach Kriterien, die sich am AUTO BILD-Punkteschema orientieren. Am Ende siegen die Kandidaten mit den meisten Punkten und bekommen am 12. November in Berlin das Goldene Lenkrad verliehen.

Welche Goldenen Lenkräder gibt es noch?

Neben den sieben Fahrzeugklassen vergeben wir wieder ein Goldenes Lenkrad für das schönste Auto. Das können Sie, liebe Leser, aus allen Kandidaten wählen. Ein weiteres Goldenes Lenkrad erhält die beste Innovation des Jahres. Hier wählen erneut die Leser Ihren Favoriten. Die drei Innovationen mit den meisten Stimmen werden abschließend einer Fachjury vorgelegt, die über den Sieger entscheidet. Bei den letzten beiden Goldenen Lenkrädern geht es schließlich um die besten Autos fürs Geld. Welcher von allen hier vorgestellten Kandidaten hat das beste Preis-/Leistungsverhältnis bis 25.000 und bis 35.000 Euro? Die Entscheidung über diese beiden Goldenen Lenkräder liegt in der Hand der Testredaktion von AUTO BILD. Ihr Urteil fällt unter Berücksichtigung von Fahreindrücken, Grundpreis, Basisausstattung, Garantien und Aufpreispolitik.

Teilnahmeschluss ist der 27. August 2019. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der Tochtergesellschaften und der beteiligten Unternehmen dürfen nicht teilnehmen. Für die Durchführung des Gewinnspieles gelten zudem die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de.