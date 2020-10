Das richtige Familienauto für den Kinderwagentransport

Kinderwagenfreundliche Autos konnten die Tester des ADAC in allen Fahrzeugklassen finden und Tipps, worauf bei einem Auto in Bezug auf den Transport eines Kinderwagens geachtet werden sollte.

E ines der wichtigsten Entscheidungskriterien für Eltern beim Kauf eines Neuwagens ist dessen Fähigkeit, einen Kinderwagen ohne Probleme zu transportieren. Eltern mit einem oder mehreren Kindern wissen aus eigener Erfahrung, dass man mit den Kleinen immer mit viel Gepäck unterwegs ist. Wenn dann auch noch ein Kinderwagen im Kofferraum des Autos untergebracht werden muss, wird es oft sehr eng. Im schlimmsten Fall reicht der Platz gar nicht aus für den Transport des Kinderwagens und weiterer Alltagsdinge wie beispielsweise einen Einkauf.



Für alle Eltern mit Platznöten hat der Für alle Eltern mit Platznöten hat der ADAC deshalb einen aktuellen Ratgeber verfasst, worauf bei einem Auto in Bezug auf den Transport eines Kinderwagens geachtet werden sollte. Viele Eltern mit Nachwuchs tendieren dazu, sich eine möglichst große Familienkutsche anzuschaffen. Der ADAC rät jedoch dazu, das Auto nur so groß wie unbedingt nötig zu kaufen – sowohl aus Kosten- als auch aus Umweltgründen. Ebenfalls spielen hier die Kosten der KFZ-Versicherung eine Rolle, diese sollten vor Kauf verglichen werden.



Kinderwagenfreundliche Autos konnten die Tester des ADAC in allen Fahrzeugklassen finden. Kleinere und gut zusammenklappbare Kinderwagen passen oftmals bereits in den Kofferraum eines Kleinwagens mit Kinderwagenfreundliche Autos konnten die Tester des ADAC in allen Fahrzeugklassen finden. Kleinere und gut zusammenklappbare Kinderwagen passen oftmals bereits in den Kofferraum eines Kleinwagens mit Schrägheck . Eltern sollten bei der Anschaffung eines neuen Autos jedoch auf bestimmte Mindestmaße achten. So sollte der Innenraum des Kofferraums mindestens 95 Zentimeter breit und 62 Zentimeter hoch sein. Auch die Ladekante des Wagens sollte hinsichtlich einer bequemen Zuladung des Kinderwagens nicht allzu hoch sein. 70 Zentimeter stellen diesbezüglich das Maximum dar.



Vor dem Kauf eines neuen Familienfahrzeugs sollten die Eltern unbedingt eine Testfahrt mit dem Auto machen – idealerweise in Begleitung ihres Nachwuchses und mit Gepäck. So lässt sich am besten feststellen, ob die Kinder, der Kinderwagen und weiteres Gepäck problemlos im Auto Platz finden.