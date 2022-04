Zum 40. Geburtstag des DMC-12 soll 2022 der neue DeLorean EVolved vorgestellt werden. Nun hat DMC das genaue Datum verraten: Premiere ist am 18. August. Am Tag der Enthüllung wird DMC auch den offiziellen Modellnamen verkünden.

Der Hersteller hat außerdem das erste Bild vom elektrischen DeLorean gepostet und damit einige neue Details offenbart.

Optik: Von der kantigen Form ist nichts geblieben



Zunächst teilte DMC nur ein sehr verschwommenes Bild, auf dem sich das Heck eines Autos erahnen ließ. Kurz danach folgte das gleiche Bild in besserer Auflösung. Was darauf zu sehen ist, dürfte für Fans des originalen DMC-12 allerdings eine Enttäuschung sein: keine Kanten, nur fließende Formen; und auch keine Karosserie aus Edelstahl.

Es scheint, dass wenig vom Original geblieben ist. Lediglich die kleine Aufschrift "DeLorean" steht an selber Stelle wie beim Original und verrät die Verwandtschaft zur Ikone.

Ein winziges Detail lässt sich auf dem ersten Sneak Peek bereits erkennen: Der mittlere Strich des "e" in "Lorean" wird als italienische Flagge dargestellt. Diese Feinheit ist angelehnt an die Zusammenarbeit zwischen der DeLorean Motor Company und Italdesign Giugiaro.

Doch nicht nur das! Der Gründer des Designstudios, Giorgio Giugiaro, entwarf vor mehr als 40 Jahren den DMC-12! Die Flagge im Namen ist also nicht eine Ode an den EVolved, sondern auch an das Original.

Zoom Ein 15-sekündiges Video verriet die ersten Details über den DeLorean EVolved. Wie der DMC wird er mit Flügeltüren kommen.





Bereits vor einigen Wochen veröffentlichte DMC ein 15-sekündiges Video. Es beginnt mit den Worten "The Future was never promised". Darauf folgt eine teilweise zu sehende Silhouette mit aufschwingenden Flügeltüren. Das besondere Türkonzept bleibt dem DeLorean also erhalten.

Zum Ende hin wird in Versalien und futuristischer Schrift "DeLorean Motor Company" eingeblendet. Auf Twitter schreibt DMC: "The Future was never promised. Reimagine today. Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022."

Motor: Der DeLorean EVolved kommt rein elektrisch



Wie das Filmauto aus "Zurück in die Zukunft" braucht auch der neue DeLorean Strom. Doch heute nicht, um damit durch die Zeit zu reisen, sondern als Antriebsquelle. Aber wer weiß, vielleicht gibt es bald auch ein Remake der legendären Triologie. Und dann in der Hauptrolle: der neue DeLorean EVolved.