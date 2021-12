Golf-stämmigestatt Nutzfahrzeug-Basis, keine durchgehende Sitzbank mehr:macht vieles anders als seine Vorgänger. Für eingefleischte Abenteuerfans mag das zu langweilig sein. Für diejenigen, die auch mit demwieder im Matsch wühlen wollen, arbeitetDie Teile werden voraussichtlich in derverfügbar sein und vorab schon mal als digitale Retusche vorgestellt.

Kern des Umbaus wird eindas demrundverleihen wird. Kombiniert werdenFürs Gelände braucht es natürlich auch die passenden Räder . Delta4x4 wird eineanbieten sowie eineDie Räder finden in Radkästen mitein neues Zuhause – möglich sind Felgendurchmesser zwischen von 17 bis 22 Zoll.

Für einen noch robusteren Look befindet sich einin der Entwicklung. Hier – und auch am neu entwickelten Dachträgersystem – könnenbefestigt werden. Ein weiteres Trägersystem wird es als Ersatz für die hinteren Seitenfenster geben. An den Motoren ändert Delta4x4 nichts. Lediglich einewird für einen dumpferen Sound sorgen. Erhältlich ist der T7 mit zwei Benzinern, einem Diesel sowie erstmals als Plug-in-Hybrid