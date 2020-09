Zur Abstimmung Wählen Sie die besten Firmenwagen 2020

Vom Pizzaboten bis zum Firmenchef: Dienstwagen sind allgegenwärtig auf unseren Straßen. Neben einer Vielzahl von kleinen Fahrzeugen, die auf Liefer- und Pflegedienste angemeldet sind, dominieren Modelle aus der Kompakt- und Mittelklasse den Markt, also die klassischen Vertreterautos. Zudem werden immer mehr umweltfreundliche Fahrzeuge, wie Elektroautos und Plug-in-Hybride, als Firmenwagen zugelassen. Hier greift vor allem die Initiative der Bundesregierung mit der Erhöhung des Umweltbonus, um die Elektromobilität in Deutschland zu fördern. Die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in diesem Segment zeigen dies deutlich.