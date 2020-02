Hätten Sie es gewusst? Der Fiat Tipo** ist nach dem Fiat 500 das zweiterfolgreichste Modell des italienischen Traditionsherstellers: Für 2020 legt Fiat nach und bietet den Preis-Leistungs-König in der More-Edition mit erweiterter Ausstattung und einem Kundenvorteil von bis zu 5000 Euro(1) an.

Vier Jahre nach dem Marktstart sind bereits mehr als 500.000 Fahrzeuge vom Band gelaufen. In Italien ist er der Meistverkaufte in seinem Segment, und in vier anderen europäischen Ländern schafft er es in die Top Ten. Jetzt informieren Der Fiat Tipo More zum Aktionspreis

In der More-Edition gibt es einen Kundenvorteil von bis zu 5000 Euro (1), Full-Service Paket ab 3,99 Euro mtl. (2) und Versicherungs-Flatrate ab 24,90 Euro mtl. (3) ©FCA Wer sich für den Fiat Tipo More entscheidet, darf gleich weiterentscheiden: 5-Türer, Limousine und Kombi stehen zur Wahl – jeweils in verschiedensten Ausstattungspaketen von sportlich bis elegant. Jedes der Pakete bietet dabei unterschiedliche More-Vorteile. Beim Tipo S-Design More gibt es zum Beispiel zusätzlich 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Bicolore Lackierung mit Karosserie in Gelato Weiß und schwarzem Dach.

Der Fiat Tipo Mirror More hingegen setzt auf Klimaautomatik, Parksensoren hinten sowie getönte Fensterscheiben, und der Lounge More erweitert die Ausstattung um einige Fahrassistenten und bietet zusätzliche Komfortoptionen.



Der Tipo Street More hüllt das Lenkrad und den Schaltknauf in Techno-Leder (Leder, kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung) und erweitert die Steuerung am Lenkrad um weitere Funktionstasten für die Audioanlage und das Infotainment-System UconnectTM.