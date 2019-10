Fließende Linien, markante Robustheit und kompakte Außenmaße. Diese auf den ersten Blick so unterschiedlichen Merkmale werden mit dem neuen Mazda CX-30 in einem Kompakt-SUV miteinander vereint.

Am 27. und 28. September 2019 feierte der Mazda CX-30 seine offizielle Premiere bei den Mazda Händlern. Und dass der Kompakt-SUV ein guter Grund zum Feiern ist, wird schnell klar.

Seine fließenden Linien erinnern an die eines Coupés. Dazu präsentiert er sich mit der Robustheit eines SUV. Gleichzeitig ist er so kompakt, dass er sich souverän durch den Stadtverkehr bewegen lässt. Ohne aber auf einen großzügigen Innenraum für Abenteuer außerhalb der Stadt zu verzichten.

Das Konzept dahinter ist das Kodo Design von Mazda und zelebriert die Schönheit der minimalistischen Eleganz. Bis zu fünf Passagieren wird mehr Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit zur Interaktion sowie eine hervorragende Sicht nach außen geboten. Edle Materialien, die hochwertig und mit Liebe zum Detail verarbeitet wurden, erzeugen ein erhabenes Gefühl von Licht und Raum.

Motorisierung mit Skyactiv-X ist revolutionär



Der Skyactiv-X Motor arbeitet effizient mit Kompressionszündung ©Mazda

Er ist der erste Serien-Benzinmotor der Welt, der über weite Betriebsbereiche mit der von Dieselmotoren bekannten Kompressionszündung arbeitet. Der Motor wird mit Superbenzin betrieben und erfüllt die strenge Abgasnorm Euro 6d. In Verbindung mit dem serienmäßigen Mildhybrid-System Mazda M Hybrid wird die Effizienz des Skyactiv-X Motors nochmals gesteigert.

Die Vorteile des Mazda CX-30 auf einen Blick

● MEHR FAHRDYNAMIK: durch innovativen Skyactiv-X Motor

● MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT: durch komfortablen Innenraum

● MEHR STAUMÖGLICHKEITEN: durch großzügigen Kofferraum

● MEHR SICHERHEIT: durch intelligente Technik



mazda.de/mazda-cx30 Jetzt mehr erfahren



Die Abbildungen zeigen einen Mazda CX-30 mit optionaler Sonderausstattung. Verbrauchswerte des Mazda CX-30 Skyactiv-X M Hybrid FWD 6GS: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert in l / 100 km: 5,2/4,3/4,6/. CO 2 -Emission kombiniert in g / km: 105. Effizienzklasse: A+