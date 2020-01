Dethleffs A 5420 Esprit: Wohnmobil-Test

Eine interessante Option, um für einen überschaubaren Betrag mit einem bewährten Modell in die Reisemobilwelt einzusteigen. Klar sehen brandneue Typen inzwischen anders aus, aber der Grundriss des 19 Jahre alten Alkovenmobils passt. Er wirkt gemessen an der Gesamtlänge erstaunlich geräumig und passt somit voll ins Hier und Heute. Der auf dem Ducato-II-Vorfacelift (Typ 230) aufbauende Dethleffs A 5420 Esprit ist kein Vertreter, der spontane Begeisterungsstürme auslöst. Dafür passen seine inneren Werte: Voll familientauglich und strapazierfähig ausgelegt, begrüßt er Gäste mit reichlich Buchenholzdekor und fleckenunempfindlichen blau-beigen Polsterstoffen des Typs Imola. Die Ausstattung ist frei von gröberen Schäden und wirkt auch optisch nicht zu bieder. Weitere Pluspunkte sind neben einer überschaubaren Historie mit nur zwei Vorbesitzern und einer Gesamtlaufleistung von nur 128.000 Kilometern, dass vor Kurzem kräftig in die Technik investiert wurde: Zahnriemen, Lichtmaschine und Ölwanne sind neu.

Der flache Alkoven bietet zwar eine große Liegefläche, ist mangels Kuppelform nach oben aber arg begrenzt.

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder/vorn quer Leistung 90 kW (122 PS) bei 3600/min Hubraum 2800 cm3 Drehmoment 285 Nm bei 1800/min Höchstgeschwindigkeit 125 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 80 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5600/2230/2990 mm Radstand/Bereifung 2850 mm/215/70 R 15 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2525/960 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1400/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu-HS/Alu-HS/Holz-HS Liegefläche Alkoven L x B 2070 x 1500 mm Liegefläche Mitte L x B 1900 x 1300 mm Liegefläche Heck L x B 1780 x 740/650 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 102 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 12 V/75 Ah Frisch-/Abwassertank 117/100 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Testverbrauch 13,0 Liter D/100 km Grundpreis (2000, 2.8 i.d. TD) 64.110 Mark

Gute Anlagen für ausgedehnte Urlaubstrips. Größter Pluspunkt des mit 5,60 Meter Länge noch kompakten Mobils sind seine insgesamt fünf Schlafplätze in drei verschiedenen Zonen. Der in dieser Form bis 2004 gebaute flache Alkoven der Esprit-Modelle bietet zwar eine großzügige Liegefläche, ist mangels Kuppelform jedoch nach oben hin arg begrenzt und somit keine Koje zum Wohlfühlen. Achtung: Zeigen sich im Obergeschoss Schatten oder Wellen an der Wand, sind diese ein klares Indiz für Wasserschäden. Häufig schuld daran ist das am Bug verbaute Alkovenfenster, welches mit den Jahren undicht wird. Vierstellige Reparaturkosten drohen! Luftig, jedoch mit nur 190 Zentimeter Länge für Nordeuropäer empfindlich kürzer, liegt es sich in der Mitte. Nur für ein Kind gedacht ist die schmale Schlafnische im Heck. Mehr Bewegungsfreiheit bietet dafür die helle Nasszelle mit integrierter Dusche und Kassettentoilette, die fahrerseitig längs im Heck verbaut sitzt: Sie zeigt weder Risse noch im Bereich der Sanitärtechnik Auffälligkeiten. Konstruktiv im Nachteil gegenüber vielen neueren Modellen ist der sehr begrenzte, von außen zugängliche Stauraum. Er ist unterflur verbaut und ebenfalls latent feuchtigkeitsgefährdet. Fahrräder und andere sperrige Gepäckstücke finden an Bord kaum Platz. Der Vorbesitzer löste das Problem, indem er eine Ladebrücke nebst zusätzlicher Transportbox am Heck installierte und es mit Riffelblech gegen Transportschäden schützte. Enorm für ein Reisemobil mit unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht: Die Zuladung beträgt gut 900 Kilogramm. Damit dürfte das Thema Überladung in den seltensten Fällen eine Rolle spielen.