Dethleffs Coco Lounge: Wohnwagen-Test

L eicht, wendig, kompakt – und innen groß, luftig, mit viel Stauraum. Klingt nach dem Rezept für einen Traum-Wohnwagen, oder? Tja, nur leider stoßen sich diese Attribute in der Realität geradezu gänzlich ab. Ein großzügiges Raumgefühl will mit ausladender Aufbaulänge und -breite erkauft werden, der Stauraum auch. Das treibt wiederum fast automatisch das Gewicht in die Höhe, und mit der Wendigkeit ist's dann auch nicht mehr so weit her. Ein Dilemma? Nö, dachten sie sich bei Dethleffs und entwickelten den Coco. 2017 war der erste eicht, wendig, kompakt – und innen groß, luftig, mit viel Stauraum. Klingt nach dem Rezept für einen Traum-Wohnwagen, oder? Tja, nur leider stoßen sich diese Attribute in der Realität geradezu gänzlich ab. Ein großzügiges Raumgefühl will mit ausladender Aufbaulänge und -breite erkauft werden, der Stauraum auch. Das treibt wiederum fast automatisch das Gewicht in die Höhe, und mit der Wendigkeit ist's dann auch nicht mehr so weit her. Ein Dilemma? Nö, dachten sie sich bei Dethleffs und entwickelten den Coco. 2017 war der erste Prototyp auf dem Düsseldorfer Caravan Salon zu sehen. Sein frisches Interieurdesign und die knuffige Form kamen beim Publikum so gut an, dass das Konzept zur Serienreife geführt wurde. Marktstart war im September 2018. Das dürfte die Kundschaft freuen, die sich nicht nur modernere Wohnraumkonzepte und holzdekorfreies Mobiliar wünscht, sondern auch Wert auf ein geringes Gewicht legt. Mit 733 Kilogramm fahrbereit wird der Coco nämlich auch zum guten Begleiter kleiner Zugfahrzeuge – und richtig interessant für Klasse- B-Führerscheinler. Die dürfen ja Anhänger mit über 750 Kilo zGG fahren, wenn der gesamte Zug unter 3,5 Tonnen bleibt. Bei unserem Testgespann haut das voll hin. Also los, rein ins Vergnügen!

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Das Konzept ist auf Multifunktionalität ausgelegt

Zum Bettenbau einfach die Truhe unter der Querbank im Heck herausziehen und dann die Rückenpolster zusammenklappen und drauflegen. Das ist er: Ein durchweg sympathisches Kerlchen! Außen hebt er sich durch seine weiche, rundliche Form von der Masse ab. Die glatte Alu-Außenhaut wirkt hochwertig, der Verzicht auf Stoßfänger und Deichselkasten sorgt für einen sehr klaren Auftritt. Ebenso auffällig: die vielen Fenster inklusive eines großen Panorama-Ausgucks am gerundeten Bug. Das lässt schon beim ersten Anblick auf ein helles und freundliches Interieur hoffen. Und so kommt es dann auch. Schon beim Entern durch die breite Eingangstür fallen der hellgraue Fußboden mit zurückhaltendem Muster, die Möbel mit ihrem mattweißen Dekor und der lichtdurchflutete Raum positiv auf. Wie von selbst schweift der Blick von der Bugküche nach links über die gerundete Badezimmertür und entlang des großen Kleiderschranks in die üppige Lounge im Heck. Sie lädt mit ihren samtenen Polstern und Nackenrollen in Meeresfarben direkt zum Reinlümmeln ein. An der linken Seite findet sie direkten Übergang in die Dinette mit flexiblen Hockern und verschiebbarem Tisch. Das ganze Konzept ist auf Multifunktionalität und einfache Bedienbarkeit ausgelegt. Und tatsächlich: Weder beim Variieren der Dinette noch beim Bettenbau tun sich Fragen auf. Zudem machen die vielen Schränke Ordnung halten leicht. Technische Daten Länge/Breite/Höhe 5890/2200/2610 mm Aufbaulänge 4600 mm Material Wand/Dach/Boden Alu+XPS/Alu+XPS/GFK+XPS Stärke Wand/Dach/Boden 25/25/41 mm Leergewicht/Zuladung (Testwagen) 829*/271 kg Liegefläche Heck L x B 2000 x 1550 mm Kühlschrankvolumen/Froster 142/15 l Herd Gas, zwei Flammen Bordbatterie 12 V/110 Ah Frisch-/Abwassertank 44/23 l Gasvorrat/Heizung 2x5 kg/Truma Vario Heat eco Basispreis 18.799 Euro Testwagenpreis 18.799 Euro * mit Lounge-Up-Paket Ein durchweg sympathisches Kerlchen! Außen hebt er sich durch seine weiche, rundliche Form von der Masse ab. Die glatte Alu-Außenhaut wirkt hochwertig, der Verzicht auf Stoßfänger und Deichselkasten sorgt für einen sehr klaren Auftritt. Ebenso auffällig: die vielen Fenster inklusive eines großen Panorama-Ausgucks am gerundeten Bug. Das lässt schon beim ersten Anblick auf ein helles und freundliches Interieur hoffen. Und so kommt es dann auch. Schon beim Entern durch die breite Eingangstür fallen der hellgraue Fußboden mit zurückhaltendem Muster, die Möbel mit ihrem mattweißen Dekor und der lichtdurchflutete Raum positiv auf. Wie von selbst schweift der Blick von der Bugküche nach links über die gerundete Badezimmertür und entlang des großen Kleiderschranks in die üppige Lounge im Heck. Sie lädt mit ihren samtenen Polstern und Nackenrollen in Meeresfarben direkt zum Reinlümmeln ein. An der linken Seite findet sie direkten Übergang in die Dinette mit flexiblen Hockern und verschiebbarem Tisch. Das ganze Konzept ist auf Multifunktionalität und einfache Bedienbarkeit ausgelegt. Und tatsächlich: Weder beim Variieren der Dinette noch beim Bettenbau tun sich Fragen auf. Zudem machen die vielen Schränke Ordnung halten leicht.

Der schmale Aufbau gewährt eine gute Sicht nach hinten