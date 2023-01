Bei Dethleffs in Isny haben sie sich mit den eigenen Kastenwagen etwas mehr Zeit gelassen. Macht aber nix, gut Ding will ja Weile haben. In den vergangenen Jahren hatte die Auftragsfertigung für andere Wohnmobil -Hersteller eben Vorrang, doch dafür rollen die beliebten Kompaktreisemobile jetzt in gleich mehreren verschiedenen Varianten von den Bändern im Allgäu.