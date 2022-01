Explodierende Quadratmeterpreise kennt man sowohl aus der Immobilienbranche als auch kennt von gebrauchten Wohnmobilen . Dieser in die Jahre gekommene Dethleffs Globetrotter war einst das Topmodell der Alkoven-Baureihe und könnte jetzt ein Ausweg aus dem mobilen Teil des Dilemmas sein.

Gebrauchtwagenmarkt Aktuelle Angebote: VW T6 Gebrauchte VW T6 und T6.1 mit Garantie – von ausgewählten Händlern! (in Kooperation mit HeyCar) Zu den Angeboten



Dethleffs Globetrotter A 652: Alkovenmobil der Sieben-Meter-Klasse

Das ist er: Aus einem soliden Allgäuer Elternhause stammend, bekam der Globetrotter A 652 eine besonders umfangreiche Ausstattung mit auf den Weg. Jedenfalls wenn man den Standard von 1990 zugrunde legt. Der Fiat-Ducato-280-Triebkopf hat ordentlich zu ackern, immerhin gilt es ein Alkovenmobil der Sieben-Meter-Klasse in Bewegung zu setzen und dann in Schwung zu halten.

Mit diesem Wohnmobil hatten schon einige Familien ihren Urlaubsspaß, die Halterzahl ist aber noch einstellig. Die umfangreiche Dokumentation belegt, dass insbesondere der Vorbesitzer in den Jahren 2013 und 2014 etliche Tausend Euro und viele Stunden Arbeit in Instandhaltungen investiert hat.

Zoom Ein Vorbesitzer hat etliche Tausend Euro in Instandhaltungen investiert Den Look muss man mögen oder nach eigenem Gusto verändern.



Daher ist der Erhaltungszustand an Bord ein klarer Pluspunkt. Nicht so optimal ist die äußerliche Verfassung des Aufbaus. Ein gerissenes, aber augenscheinlich eben noch dichtes Alkovenfenster vorn und Laufspuren an der Wand unterhalb des Heckfensters geben Anlass zur Beunruhigung. Ein Blick in das hintere Staufach bestätigt die Vermutung. Ein kleinerer Wasserschaden setzt der Bodenplatte bereits zu, sollte dringend in Angriff genommen werden.

Das hat er: Ein voll familientaugliches Format, das bei der Anschaffung trotzdem keine übergroßen Löcher in die Familienkasse reißt. Neben sechs Sitzplätzen gibt es zwei Schlafplätze im Alkoven und zwei weitere im Heckbett. Die variable Sitzgruppe wurde mit einem festen Tisch umgerüstet, das dritte Bett somit geopfert. Potenzielle Käufer sollten realistisch einkalkulieren, dass der Dethleffs altersbedingt dauerhaft technische Aufmerksamkeit erwartet.

Bildergalerie Kamera Dethleffs Globetrotter A 652 im Test 20 Bilder Pfeil

Es gehört eine gute Portion Liebhaberei dazu, um sich für ein XL­-Reisemobil von vorgestern zu begeistern. Als Gegenleistung bietet der große Globetrotter reichlich Stauraum und Bewegungsfreiheit sowie eine heimelige Atmosphäre mit schrillen Polstermustern und reichlich Eichenfurnier an Wänden und Decken. Die Küchenzeile verfügt neben einer Spüle und einem Gaskochfeld über einen mindestens einmal erneuerten Kühlschrank und einen Einbaubackofen.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Alkoven L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/inkl. Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Neupreis (1990, A 652) Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 60 kW (82 PS) bei 4100/min 1929 cm3 181 Nm bei 2500/min 115 km/h Fünfgang man./Frontantrieb 70 l/Diesel 7053/2245/2830 mm 3980 mm/185 R 14 C 2515/3100 kg –/750 kg MM-Mix/MM-Mix/Holz-SW 1950 x 1400 mm 2100 x 2000 mm 105/10 l 2 Flammen 12 V/80 Ah 150/100 l* 2x 11 kg/Truma 12,0 Liter D/100 km ca. 62.490 Mark

Ein ebenso luxuriöses Detail ist die fest auf dem Dach installierte Satellitenantenne. Wenn die Truma­-Umluftheizung an kühlen Sommerabenden einheizt, gibt es je einen nachgerüsteten Flachbildschirm im Wohnbereich und im Alkoven zu Unterhaltungszwecken. Das im Heckbereich verbaute Bad verfügt über Waschbecken, Thetford­-Toilette sowie Dusche und reicht, wenn alle Fugen intakt sind, für die gelegentliche Nutzung.

Der Diesel produziert mehr Lärm als Schwung



So fährt er: Antik. Und das ist kein Wunder, denn schließlich ist die erste Ducato-­Generation mittlerweile gut 40 Jahre alt. Der schlappe Dieselmotor leistete neu maximal 82 PS und müht sich redlich. Dennoch produziert er mehr Lärm als Schwung. Und von der Turboaufladung spüren Common­-Rail­-Diesel­verwöhnte Naturen vermutlich überhaupt nichts: 181 Newtonmeter maximales Drehmoment sind aus heutiger Sicht nichts für bergige Etappen.

Kurven und Bremsungen sollte man generell vorsichtig angehen, denn es gibt weder eine Servolenkung noch eine ABS-­Bremse! Am besten reist es sich ohne Zeitdruck entschleunigt über Landstraßen. Dann fällt auch nicht weiter ins Gewicht, dass der maximal 3,1 Tonnen schwere Dethleffs-Ducato­-Oldie oberhalb von 90 km/h jegliche Art von Elan verloren hat.

Unterhaltskosten Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht* Abzweigung Abzweigung Teilkasko* Abzweigung Abzweigung Vollkasko* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (H-Kennzeichen) Abzweigung 12,0 Liter Diesel/100 km 318 g/km 350 bis 750 Euro 485 Euro 148 Euro 679 Euro 191 Euro