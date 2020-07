D

Viel Wohnmobil zum fairen Preis Kennen Sie die schon? Diese zwei neuen, teilintegrierten Reisemobile für unter 50 000 Euro bieten alles, was Camper benötigen.





iese beiden neuen Wohnmobile haben alles an Bord, was man für den Urlaub braucht. Das macht den Dethleffs Just 90 und den Hobby Optima Ontour perfekt für Camping-Anfänger. Bei beiden Modellen handelt es sich um Teilintegrierte – das bedeutet, dass das Original-Fahrerhaus des Basisfahrzeugs erhalten bleibt und mit dem aufgesetzten Wohnraum verbunden wird. Während die Preise für solche Wohnmobile in der Regel schnell die 60.000-Euro-Marke knacken, bleiben die beiden Neuen von Dethleffs und Hobby unter 50.000 Euro.Der Dethleffs Just 90 nutzt den Fiat Ducato, während der Hobby Optima Ontour auf Basis des Citroën Jumper steht.