in 34-jähriger Deutscher hat im Schweizer Kanton Thurgau wohl einen zweifelhaften Tempo-Rekord aufgestellt. Am 10. Februar 2019 raste der Mann mit einem Seat Leon Cupra ST in Richtung Deutschland über die A7 bei Frauenfeld – mit bis zu 249 km/h! Damit war der Raser zwischenzeitlich mehr als doppelt so schnell unterwegs wie auf Schweizer Autobahnen erlaubt: Dort gilt ein allgemeines Tempolimit von 120 km/h. Die nächtliche Raser-Fahrt fand ein schnelles Ende, als eine Polizeistreife den in Basel lebenden Deutschen stoppte und festnahm. Der Seat wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt, außerdem wurde dem Fahrer der Führerschein entzogen. Für den 34-Jährigen könnte es bald noch dicker kommen, denn: Rasen ist in der Schweiz eine Straftat, ab 80 km/h über Tempolimit sieht der Katalog eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vor.