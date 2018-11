Deutschlands beste Autofahrer 2018: das Finale.

Etwa 90 Prozent der deutschen Autofahrer finden ihre Fahrkünste ganz passabel. Kurz mal nachgerechnet: Das sind 15,46 Millionen Führerscheinbesitzer.

Man muss also nur 15.459.999 hinter sich lassen, um Bester zu werden? Machbar.

Ein Herbsttag bei Berlin

Schirmherr Verkehrsminister Andreas Scheuer meldet sich per Videobotschaft.

Wie alles begann...

Fünf DBA-Vorentscheide hat es im Laufe des Sommers gegeben. Im Heide Park Soltau, bei der CeBit in Hannover, im Leipziger Vergnügungspark Belantis, auf der Tuning World am Bodensee und beim Reisbrennen am Lausitzring. 25 Tage lang waren die Instruktoren in ganz Deutschland unterwegs. Mitmachen konnte jeder, der einen Führerschein hat.

Die Spannung steigt, das Finale beginnt!

Beim Finale im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg treten jetzt die 22 Sieger der Vorrunde gegeneinander an. Getrennt nach Geschlechtern, am Ende gibt es also zwei erste Plätze. Es geht um die Ehre – und zwei Mitsubishi Eclipse Cross im Wert von jeweils 26.380 Euro. Dafür müssen die Finalisten viel leisten:

1. Prüfung: Zielbremsung

Das Ziel bei der Zielbremsung? Aus bis zu 70 km/h eine Vollbremsung machen und möglichst nah vor einem Hindernis zum Stehen kommen. "Gefahrenbremsung" nennt so etwas der Fachmann.



2. Prüfung: Bremsen und ausweichen

Bei der Vollbremsung einem Hindernis ausweichen – wer das nicht packt, semmelt diverse Verkehrshütchen um und sammelt Strafpünktchen.



3. Prüfung: Ungebremster Spurwechsel

Klingt kryptisch und geht so: Die Teilnehmer müssen möglichst ohne zu bremsen durch eine Pylonengasse fahren.



4. Prüfung: Verbrauchsfahrt

Hier gewinnt, wer auf der festgelegten Teststrecke am wenigsten Sprit verbraucht.



5. Prüfung: Offroad-Parcours

Jetzt wird’s uneben. Mit einem Mitsubishi Outlander fahren die Teilnehmer runter vom Asphalt und rein ins Gelände. An manchen Stellen ist der Parcours so eng, dass die Finalisten die Spiegel einklappen müssen.



Handling-Parcours: Hier soll das Wasser in der Schüssel beim Fahren nicht überschwappen. 6. Prüfung: Handling-Parcours

Es geht um Zeit. Mit möglichst hohem Tempo sollen die Kandidaten durch eine Pylonengasse fahren. Bei dieser Prüfung steht eine Schüssel mit Wasser auf dem Dach des Mitsubishi Space Star. Schwappt Wasser heraus, muss nachgefüllt werden. Und das kostet Zeit.

Bleibt noch die Theorieprüfung. Bei der müssen die 22 Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen wie damals bei der Führerscheinprüfung.

Am Abend folgt die feierliche Siegerehrung

Petra Kohlstädt und Ingo Schwartz bekommen jeweils einen Mitsubishi Eclipse Cross. Zwischen den beiden: Mitsubishi-Deutschlandchef Dr. Kolja Rebstock.

Übung macht den Meister. Und die Meisterin

Wobei: So richtig dem Zufall überließ Petra Kohlstädt nichts. Sie nimmt seit Jahren an allen Qualifikationsrunden in ihrer Umgebung teil. "Das ist für mich Übung und Vorbereitung."

Jetzt sitzt sie bei der Feier im Axel- Springer-Haus in Berlin, schlägt die Hände vorm Mund zusammen und freut sich riesig. "Ich fahre schon immer Mitsubishi. Der Eclipse Cross kommt da gerade recht."

Automobile Preise, soweit das Auge reicht

Vespas für die Zweitplatzierten: Sandra Walenta aus Bayern und Eike Guderian aus Rheinland-Pfalz.



Neue Runde, neues Glück 2019