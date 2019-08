Zeigt uns, was ihr am Steuer draufhabt und sichert euch jetzt eure Wildcard für die DBA-Vorrunde auf der IAA Pkw Frankfurt, 11. bis 22. September 2019.

Die Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2019" ist in Frankfurt natürlich kostenlos. Nur Messetickets müssen gekauft werden. Aber da­für gibt's dort auch viele Autoneuheiten zu be­wundern. Starten könnt ihr an den unten genannten Tagen von 10 bis 17 Uhr. Es könnte allerdings passieren, dass ihr ein wenig Schlange stehen müssen. Aber auch das lässt sich mit Glück vermei­den, denn wir verlosen für jeden der zwölf IAA-Tour­neetage 30 Wildcards. Mit denen habt ihr den Vorteil sofort dran zu kommen. Zusätzlich erhalten die Wildcard-Ge­winner noch freien Eintritt zur IAA PKW Frankfurt .



Bewerbt euch jetzt!

D ie besten zehn Teilnehmer am Ende aller IAA-Vorrundentage fahren im November zum großen Finale nach Berlin. Dort kämpfen dann die 25 Besten von "Deutschlands beste Autofahrer" gegeneinander. Du willst dabei sein? Es gibt nur drei Startbedingungen: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen Pkw-Führerschein besitzen und mit 0,0 Promille an den Start gehen. Alles wird im Vorfeld der Veranstaltung überprüft!

Achtung: Die Sieger der Finalplätze 1 bis 10 aus den vergangenen zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Vorher üben ist erlaubt, teil­nehmen kann jeder, aber nur einmal. Des­halb nützt es nichts, von Ort zu Ort zu tin­geln. Ihr habt also die Wahl: entweder auf gut Glück zur Vorrunde kommen oder sich einen Wunschtag aussuchen und hier um eine Wildcard bewerben. Bewerbungsschluss ist der 1. September 2019.

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf autobild.de. Mitarbeiter der Axel Springer Konzerns und der Partnerfirmen dürfen nicht teilnehmen. Ausgeschlossen sind außerdem Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben. Teilnahme ab 18 Jahren.