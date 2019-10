Wer kann besser Autofahren – sie oder er? Tanja und Leif Stein wollen es wissen und treten in der Autostadt in Wolfsburg beim dritten und letzten Tourtermin von Deutschlands beste Autofahrer (DBA), Europas größter mobiler Fahrsicherheitsaktion, gegeneinander an.

Bereits in der Theorieprüfung gerät das Paar gewaltig ins Grübeln

Welchen Abstand muss man doch gleich beim Parken vor einem Andreaskreuz einhalten? "60 Prozent scheitern schon an dieser Hürde", verrät Turnierleiter Andreas Kersten. Die theoretische Führerscheinprüfung liegt bei Tanja und Leif schon länger zurück. Immerhin: Tanja wurschtelt sich mit 17 von 20 erlaubten Fehlerpunkten durch, Gatte Leif scheidet aus. Trotzdem darf er ohne Wertung weitermachen – just for fun. Vielleicht läuft es in der ersten praktischen Übung besser ...

Jetzt geht es ans Lenkrad



Zielsicher: Vorrunden Teilnehmer Cevin Lorenzen platziert den Stab über der 90.



Doch das eheinterne Duell ist noch nicht zu Ende



Flott: Einparken in nur 1:10 Minuten. Deutschlands bester Autofahrer 2019: Tanjas toller Tag zur Galerie Auf zur entscheidenden letzten Aufgabe: Beschleunigen auf einer 45 Meter langen gewässerten Kunststoffbahn mit abgeschalteter Antriebsschlupfregelung. Die Übung erfordert Feingefühl beim Spiel mit Gas und Kupplung. Hier haben die zwei nicht nur mit der Traktion zu kämpfen, sondern auch mit der Fahrzeugkontrolle: Beide räumen unerlaubterweise einige Pylonen ab. Das reicht zwar nicht fürs DBA-Finale am 22. November in Linthe bei Berlin. Dafür hat Tanja das eheinterne Duell für sich entschieden. Hängt deshalb jetzt der Haussegen schief? Nein, Leif zeigt sich als fairer Verlierer: "Hat Spaß gemacht und vieles wieder aufgefrischt."

Auf geht's ins Finale



Bei den Experten von Apollo können wartende DBA-Teilnehmer einen kostenlosen Sehtest durchführen. Alle Gewinne sehen Sie hier in der Bildergalerie! Deutschlands beste Autofahrer 2019: Die Preise zur Galerie Der Gesamtsieger darf sich über einen leistungsstarken Seat Tarraco im like2drive-Auto-Abo im Wert von 16.000 Euro freuen, ausgestattet unter anderem mit Klimaautomatik, Tempomat, Navi, Freisprecheinrichtung, Einparkhilfe und Alufelgen. Laufzeit: drei Jahre, in denen ein jährlicher Wechsel mit gleichwertigen Seat-Modellen vorgesehen ist.

