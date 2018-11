Für Neuwagen greifen die Deutschen tief in die Tasche: Rund 33.000 Euro kostet ein fabrikfrischer Pkw durchschnittlich. Für die meisten von uns gehört der Autokauf zu den größten Investitionen im Leben. Der Autohändler ist daher mehr als nur ein Verkäufer. Vertrauen ist wichtig. Er soll zuverlässig sein, freundlich, gut beraten – und das alles zu fairen Preisen bei Neu- oder Gebrauchtwagengeschäften sowie Werkstattleistungen. Wer mal an einen unseriösen Betrieb geraten ist, will auf Nummer sicher gehen und einen besseren Ansprechpartner finden. Aus diesem Grund sind AUTO BILD und Statista auf der Suche nach den kompetentesten und seriösesten Händlern. Kein leichtes Unterfangen, schließlich gibt es von Flensburg bis Garmisch knapp 40.000 Kfz-Händler in Deutschland. Ob Niederlassungen, Vertrags- und freie Händler, Oldtimerspezialisten und Sportwagenexperten – um bei dieser Fülle durchzublicken, brauchen wir Ihre Hilfe! Welcher Händler gehört aus Ihrer Sicht zu den 1000 besten Betrieben? Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben.

Das können Sie gewinnen



Wer an der Befragung teilnimmt, kann einen von fünf Kunzer-Steckschlüsselkästen gewinnen. Zur Umfrage Sie sind Autokäufer? Zur Umfrage Sie sind selbst Autohändler? als PDF downloaden. Machen Sie mit bei unserer großen Online-Umfrage. Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie einen von fünf Steckschlüsselkästen von Kunzer im Wert von je 145 Euro. Zusammen mit Statista werten wir alle korrekt ausgefüllten Fragebögen aus und erstellen einen umfangreichen Marktspiegel, um im kommenden Frühjahr die 1000 besten Autohändler Deutschlands in AUTO BILD zu küren. hier als PDF downloaden.

Hinweis: Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner, deren Angehörige sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ansonsten gelten für die Durchführung des Gewinnspieles die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2019.