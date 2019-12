Für Kunden Zur großen Kundenumfrage

Für die meisten von uns gehört ein neues Auto zu den größten Investitionen im Leben. Für Neuwagen greifen die Deutschen tief in die Tasche. Rund 33.000 Euro kostet ein fabrikfrischer Pkw durchschnittlich. Der Autohändler ist daher mehr als nur ein Verkäufer. Er soll zuverlässig sein, freundlich, gut beraten – und das alles zu fairen Preisen bei Neu- oder Gebrauchtwagengeschäften sowie Werkstattleistungen. Wer mal an einen unseriösen Betrieb geraten ist, will auf Nummer sicher gehen und einen besseren Ansprechpartner finden. Aus diesem Grund sind AUTO BILD und Statista auf der Suche nach den kompetentesten und seriösesten Händlern. Kein leichtes Unterfangen, schließlich gibt es von Flensburg bis Garmisch knapp 40.000 Kfz-Händler in Deutschland. Ob Niederlassungen, Vertrags- und freie Händler, Oldtimerspezialisten und Sportwagenexperten – um bei dieser Fülle durchzublicken, brauchen wir Ihre Hilfe! Welcher Händler gehört aus Ihrer Sicht zu den 1000 besten Betrieben? Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben.